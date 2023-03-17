З 26 березня метро у Києві працюватиме на годину довше — Finance.ua

З 26 березня метро у Києві працюватиме на годину довше Сьогодні 17:10

У Києві планують скоротити комендантську годину з 00:00 26 березня. Разом з цим у столиці продовжать роботу громадського транспорту та магазинів.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко

За його словами, метрополітен та наземний громадський транспорт змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години — тобто, працюватимуть на годину довше.

До того ж, магазини, торговельні центри та ресторани також продовжать свою роботу — з урахуванням часу, щоб їхні працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

Окрім того, у Київській області комендантську годину теж скоротять. Її тривалість буде такою ж, як і у столиці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.