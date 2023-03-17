Банкіри назвали причини зміцнення курсу гривні: очікують його збереження до кінця березня — Finance.ua

Банкіри назвали причини зміцнення курсу гривні: очікують його збереження до кінця березня Сьогодні 14:00 — Валюта

Готівковий курс гривні зміцнився впродовж останніх тижнів до 37,5-39 грн/$ завдяки сезонним чинникам і діям Національного банку України (НБУ) і збережеться на таких значеннях щонайменше до кінця березня, прогнозують опитані агентством «Інтерфакс-Україна» банкіри.

«З кінця лютого ми могли спостерігати процес активного зміцнення нацвалюти на готівковому ринку, який розпочався ще в січні цього року. Відтоді зміцнення гривні досягло близько 6%: з 41 грн/$ до поточних значень близько 38,5 грн/$. Серед основних чинників, що сприяли цьому, можна відзначити традиційне сезонне посилення нацвалюти та поведінку населення на тлі раніше вжитих заходів Нацбанку», — зазначив директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанку Антон Болдирєв.

За його словами, слід відзначити й відсутність емісійного фінансування державних видатків від початку року завдяки активізації внутрішнього боргового ринку та поліпшенню ритмічності в надходженні допомоги від країн-донорів.

Банкір додав, що сезонним фактором є активізація аграріїв напередодні весняної посівної кампанії.

Він пояснив, що надалі частина такої валюти реалізовується на готівковому ринку за вищим курсом.

«Одночасне відведення частини попиту на готівкову валюту та підкріплення пропозиції за рахунок депозитів сприяє зниженню ризиків дефіциту валюти на ринку, який спостерігався протягом вересня 2022 року. Гривня отримує підтримку і від нещодавніх кроків НБУ щодо підвищення привабливості активів у нацвалюті через збільшення для банків вимог резервування за поточними коштами клієнтів», — зазначив експерт.

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Його думку поділяє аналітик стратегічного розвитку банку «Південний» Костянтин Хведчук.

«Незважаючи на фіксований курс і валютні обмеження, ми спостерігаємо типове для часів плаваючого курсу зміцнення гривні в лютому-березні. Частково цьому міг сприяти продаж валюти аграріями для проведення посівної. Але вагомий вплив на зміцнення гривні справила можливість купівлі фізособами валюти на строкові депозити», — зазначив він.

За його словами, ці депозити мали велику популярність восени та взимку, коли існував спред між готівковим і безготівковим курсом, і що більше людей скористалися ним, то більше знижувалася різниця курсів.

Він прогнозує, що готівковий курс зберігатиме коливання в діапазоні 37,5-39 грн/$, оскільки збереження можливості для фізосіб купувати валюту на депозит і попередній досвід посилення гривні стримуватимуть ажіотажний попит на готівкову валюту у випадках погіршення очікувань. Однак погіршення фінансових умов на світових ринках може посилити волатильність і на українському ринку, зазначає банкір.

«На мою думку, чинником (зміцнення гривні на готівковому ринку) було просто збільшення пропозиції та зменшення попиту на готівкову валюту. Багато фізосіб регулярно купують безготівкову валюту під тримісячні депозити», — зазначив директор департаменту глобальних ринків ОТП Банку Андрій Шпилевський.

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Зі свого боку начальник управління казначейських операцій банку «Кредит Дніпро» Юрій Гриненко пояснив, що зміцненню готівкового курсу сприяли ті інструменти, які регулятор запустив іще восени 2022 року і які почали «давати свої плоди».

Зокрема, суми тримісячних депозитів у гривні з можливістю подальшого зняття їх через касу банку в доларах після закінчення терміну вкладу почали перетікати на чорний готівковий ринок, де курс відрізнявся від безготівкового на 6-7%, і ця додаткова пропозиція валюти сприяла обвалу готівкового долара.

«Враховуючи, що загальний обсяг таких депозитів перевищив еквівалент $1,3 млрд, найімовірніше, ми побачимо подальше зниження курсу. Однак ця додаткова пропозиція працюватиме доти, доки існує маржа між безготівковим і готівковим ринком, тому їх повне зближення малоймовірне, але не виключається можливість тимчасового зниження готівкового курсу до рівня 38 грн/$. Більш імовірним видається повільне зниження курсу до рівня 38,2-38,3 грн/$ (у другій половині березня. — Ред.)», — додав експерт.

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