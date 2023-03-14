Курс гривні продовжує зміцнюватися: аналітики назвали причини — Finance.ua

Курс гривні продовжує зміцнюватися: аналітики назвали причини Сьогодні 11:01 — Валюта

Курс гривні продовжує зміцнюватися: аналітики назвали причини

На валютному ринку спостерігається продовження зміцнення гривні на готівковому ринку та зменшення інтервенцій Національного банку України на міжбанківському ринку.

«Фізичні особи поступово зменшують обсяги купівлі валюти. Це сприяло зміцненню курсу гривні в найбільших роздрібних банках ще на 0,3%. Відповідно з початку року укріплення вже наближається до 5», — йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU

Зазначається, що на міжбанківському ринку клієнти банків (юридичні особи) знову активно продавали валюту й за чотири дні продали валюти на 65 млн дол. більше, ніж купили. Тому інтервенції НБУ з продажу валюти незначно скоротилися до 280 млн дол.

Чому гривня зростає? Аналітики наголошують, що валютний ринок знаходиться під позитивним впливом підготовки аграріїв до весняно-польових робіт, а також загального покращення курсових очікувань населення та бізнесу.

«Тривале укріплення готівкової гривні зменшує бажання фізичних осіб купувати валюту, зокрема й для розміщення на депозитах. Водночас банки все ще обережно спостерігають за тенденцією та зберігають спред між курсами купівлі-продажу досить великим», — йдеться в тижневику.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що готівковий курс долара в українських банках у період з 13 до 17 березня перебуватиме в межах коридору від 37,80 до 39,30 грн/дол., а євро — від 39,00 до 41,80 грн/дол. Банки та обмінники продовжать працювати у форматі «з обороту», зазначив експерт.

УНІАН За матеріалами:

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