Курс долара з початку року знизився на 5%: експерти назвали причини зміцнення гривні — Finance.ua

Курс долара з початку року знизився на 5%: експерти назвали причини зміцнення гривні Сьогодні 13:02 — Валюта

Курс долара з початку року знизився на 5%: експерти назвали причини зміцнення гривні

Курс долара на готівковому ринку знизився в останні тижні, опустившись нижче за 40 гривень вперше з липня минулого року. На ситуацію вплинули одразу кілька факторів.

Про це пише РБК-Україна.

Як зазначив член Ради НБУ Василь Фурман, ситуація розвивається у позитивному ключі.

«На готівковому сегменті валютного ринку ситуація залишається стійкою. Зокрема, з початку року зміцнення готівкового курсу гривні до долара США вже наближається до 5%», — сказав він.

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Він зазначив, що зміцненню гривні сприяла низка факторів.

За його словами, припинився тиск на ринок з боку населення, яке отримало більше доходів наприкінці минулого року за рахунок активізації бюджетних виплат.

Зменшився попит на готівкову валюту. Замість купівлі доларів, українці частіше стали конвертувати гривневі вклади в доларові для розміщення на депозитах. За даними НБУ, залишки коштів громадян на депозитах для купівлі іноземної валюти з 1 листопада 2022 року по 6 березня 2023 року щотижня збільшувалися в середньому на 43 млн доларів.

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Відіграв роль у зміцненні гривні і сезонний фактор. Наприкінці зими та на початку весни пропозиція долара на ринку зазвичай збільшується за рахунок аграріїв, яким потрібна гривня для закупівлі палива та посівних матеріалів.

Крім того, НБУ у 2023 році суттєво підвищив нормативи обов’язкового резервування банками. Це призвело до збільшення ставок за депозитами у гривні та, відповідно, підвищило привабливість гривневих заощаджень.

Міністерство фінансів поступово підвищує ставки за гривневими ОВДП, і зараз максимальна прибутковість цього інструменту становить 19,75% річних.

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Також, зазначив Фурман, позитивний вплив на ринок справило успішне виконання моніторингової програми з МВФ та очікування нової кредитної програми.

Золотовалютні резерви НБУ, які на початок березня становили 29 млрд доларів, поки що дозволяють утримувати курс. НБУ в лютому на ці цілі витратив близько 2,5 млрд доларів. «Але завдяки міжнародній фінансовій допомозі (у січні та лютому Україна отримала понад 6 млрд доларів) ми зможемо й надалі тримати надійно фінансову оборону», — зазначив Фурман.

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Загалом такі самі причини зміцнення гривні називають й інші експерти. Керівник служби продажу казначейських продуктів «Банк Авангард» Юрій Крохмаль також вважає, що можливість придбання валюти населенням для розміщення на депозитах позитивно вплинула на баланс попиту та пропозиції готівки та дозволила ринку збалансуватися.

Досить відчутно вплинув на ринок та продаж валюти аграріями. «Така позитивна динаміка вплинула і на девальваційні настрої в цілому, додавши населенню віри в гривню та позбавивши термінових пошуків готівкової валюти «про всяк випадок», — зазначив він у коментарі виданню.

Крім того, поступово підвищуються відсоткові ставки на розміщення гривневих депозитів, що також працює на користь гривні. «У таких умовах наступного тижня очікується продовження плавного зміцнення курсу готівкової гривні», — вважає Крохмаль.

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