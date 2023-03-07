НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку — Finance.ua
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НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку

Валюта
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НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку
НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку
У лютому 2023 року ситуація на валютному ринку України покращилася. Однією з причин було припинення фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.
Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (березень 2023 року).
Як зазначається в огляді, у лютому пропозиція іноземної валюти підживлювалась як сезонним збільшенням її продажу переважно підприємствами АПК для підготовки до проведення посівної кампанії, так і насиченням ринку готівковою іноземною валютою, зокрема за рахунок зменшення попиту через можливість купівлі безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
«Крім того, на валютний ринок і надалі позитивно впливала відсутність монетизації дефіциту бюджету», — зазначають в НБУ.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Нагадаємо, НБУ у 2022 році «надрукував» для уряду 400 млрд гривень. Ця сума співставна з фінансовою допомогою від США (450 млрд гривень). У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.

Довідка Finance.ua:

  • як прогнозує аналітик аналітичного центру «Об’єднана Україна» Олексій Кущ, готівковий курс долара в Україні у березні перебуватиме в межах коридору від 38 до 44 грн/дол. Завдяки допомозі західних партнерів ситуація на валютному ринку в Україні залишається стабільною;
  • населення України в лютому 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 112,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 617,6 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 504,8 млн доларів.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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