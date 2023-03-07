НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку — Finance.ua

НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку Сьогодні 17:02 — Валюта

НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку

У лютому 2023 року ситуація на валютному ринку України покращилася. Однією з причин було припинення фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.

Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (березень 2023 року).

Як зазначається в огляді, у лютому пропозиція іноземної валюти підживлювалась як сезонним збільшенням її продажу переважно підприємствами АПК для підготовки до проведення посівної кампанії, так і насиченням ринку готівковою іноземною валютою, зокрема за рахунок зменшення попиту через можливість купівлі безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит.

Графік: НБУ

«Крім того, на валютний ринок і надалі позитивно впливала відсутність монетизації дефіциту бюджету», — зазначають в НБУ.

Графік: НБУ

Нагадаємо, НБУ у 2022 році «надрукував» для уряду 400 млрд гривень. Ця сума співставна з фінансовою допомогою від США (450 млрд гривень). У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.

Довідка Finance.ua:

як прогнозує аналітик аналітичного центру «Об’єднана Україна» Олексій Кущ, готівковий курс долара в Україні у березні перебуватиме в межах коридору від 38 до 44 грн/дол. Завдяки допомозі західних партнерів ситуація на валютному ринку в Україні залишається стабільною;

населення України в лютому 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 112,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 617,6 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 504,8 млн доларів.



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