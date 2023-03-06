Аналітик спрогнозував коливання гривні в березні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аналітик спрогнозував коливання гривні в березні

Валюта
217
Готівковий курс долара в Україні у березні перебуватиме в межах коридору від 38 до 44 грн/дол. Завдяки допомозі західних партнерів ситуація на валютному ринку в Україні залишається стабільною.
Як прогнозує аналітик аналітичного центру «Об’єднана Україна» Олексій Кущ, це такий більш-менш ймовірний коридор, в якому «гривня буде коливатися протягом наступних кількох тижнів, а можливо, і місяць».
З 1 квітня додасться негативний фактор, який може вплинути на девальвацію гривні, зазначив експерт.
«Зараз бачимо приплив валюти від наших зовнішніх партнерів, міжнародної допомоги, і бачимо, що почався аграрний цикл», — зазначив експерт.
За його прогнозом, з 1 квітня додасться негативний фактор, який може вплинути на девальвацію гривні. Йдеться про можливість для нерезидентів вивести доходи, які вони отримають на ринку ОВДП.
«Ситуація досить невизначена. Гривня може як зміцнитися тимчасово, так і девальвувати», — додав аналітик.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇

Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.