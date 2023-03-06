Аналітик спрогнозував коливання гривні в березні — Finance.ua

Аналітик спрогнозував коливання гривні в березні Сьогодні 16:00 — Валюта

Готівковий курс долара в Україні у березні перебуватиме в межах коридору від 38 до 44 грн/дол. Завдяки допомозі західних партнерів ситуація на валютному ринку в Україні залишається стабільною.

Як прогнозує аналітик аналітичного центру «Об’єднана Україна» Олексій Кущ, це такий більш-менш ймовірний коридор, в якому «гривня буде коливатися протягом наступних кількох тижнів, а можливо, і місяць».

З 1 квітня додасться негативний фактор, який може вплинути на девальвацію гривні, зазначив експерт.

«Зараз бачимо приплив валюти від наших зовнішніх партнерів, міжнародної допомоги, і бачимо, що почався аграрний цикл», — зазначив експерт.

За його прогнозом, з 1 квітня додасться негативний фактор, який може вплинути на девальвацію гривні. Йдеться про можливість для нерезидентів вивести доходи, які вони отримають на ринку ОВДП.

«Ситуація досить невизначена. Гривня може як зміцнитися тимчасово, так і девальвувати», — додав аналітик.

😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.