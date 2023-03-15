Скільки коштуватиме долар в Україні наприкінці року: аналітики назвали песимістичний та оптимістичний прогнози — Finance.ua
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Скільки коштуватиме долар в Україні наприкінці року: аналітики назвали песимістичний та оптимістичний прогнози

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Скільки коштуватиме долар в Україні наприкінці року: аналітики назвали песимістичний та оптимістичний прогнози
Скільки коштуватиме долар в Україні наприкінці року: аналітики назвали песимістичний та оптимістичний прогнози
Курс долара в Україні наприкінці 2023 року може сягнути 45 грн, однак це найпесимістичніший прогноз на поточний рік. Найоптимістичніші розрахунки передбачають курс долара на рівні 36,6 грн в кінці 2023 року.
Такі сценарії озвучили експерти різних організацій під час дискусії, організованої Центром економічної стратегії (CES).

Аналітики представили такі прогнози:

  • Concorde Capital — прогнозують долар по 36,6 грн на кінець року, найоптимістичніший прогноз;
  • Oxford Economics — 39 грн/дол.;
  • Dragon Capital — 43 грн/дол.;
  • IER/GET — 42 грн/дол.;
  • Morgan Stanley — 45 грн/дол., найпесимістичніший прогноз;
  • Sense Bank — 43 грн/дол.;
  • ICU — 40,2 грн/дол.
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Нагадаємо, у держбюджеті України на 2023 рік передбачено курс долара на рівні 42,2 грн. Однак тут слід нагадати, що «бюджетні» прогнози курсу часто не здійснюються.

Довідка Finance.ua:

  • фізичні особи поступово зменшують обсяги купівлі валюти. Це сприяло зміцненню курсу гривні в найбільших роздрібних банках ще на 0,3%. Відповідно з початку року укріплення вже наближається до 5. Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU;
  • в Україні готівковий курс гривні до долара в останній місяць зими зміцнився на 3,6%, а від початку 2023 року — на 4,4%. Така позитивна тенденція має послабити інфляцію.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Обозреватель
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