Скільки коштуватиме долар в Україні наприкінці року: аналітики назвали песимістичний та оптимістичний прогнози — Finance.ua

Скільки коштуватиме долар в Україні наприкінці року: аналітики назвали песимістичний та оптимістичний прогнози
Курс долара в Україні наприкінці 2023 року може сягнути 45 грн, однак це найпесимістичніший прогноз на поточний рік. Найоптимістичніші розрахунки передбачають курс долара на рівні 36,6 грн в кінці 2023 року.
Такі сценарії озвучили експерти різних організацій під час дискусії, організованої Центром економічної стратегії (CES).
Аналітики представили такі прогнози:
- Concorde Capital — прогнозують долар по 36,6 грн на кінець року, найоптимістичніший прогноз;
- Oxford Economics — 39 грн/дол.;
- Dragon Capital — 43 грн/дол.;
- IER/GET — 42 грн/дол.;
- Morgan Stanley — 45 грн/дол., найпесимістичніший прогноз;
- Sense Bank — 43 грн/дол.;
- ICU — 40,2 грн/дол.
Нагадаємо, у держбюджеті України на 2023 рік передбачено курс долара на рівні 42,2 грн. Однак тут слід нагадати, що «бюджетні» прогнози курсу часто не здійснюються.
Довідка Finance.ua:
- фізичні особи поступово зменшують обсяги купівлі валюти. Це сприяло зміцненню курсу гривні в найбільших роздрібних банках ще на 0,3%. Відповідно з початку року укріплення вже наближається до 5. Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU;
- в Україні готівковий курс гривні до долара в останній місяць зими зміцнився на 3,6%, а від початку 2023 року — на 4,4%. Така позитивна тенденція має послабити інфляцію.
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