Курс долара сягнув мінімуму за пів року: Гетманцев розповів, що буде з валютою далі — Finance.ua

Курс долара сягнув мінімуму за пів року: Гетманцев розповів, що буде з валютою далі Сьогодні 16:02 — Валюта

Курс долара сягнув мінімуму за пів року: Гетманцев розповів, що буде з валютою далі

В Україні готівковий курс гривні до долара в останній місяць зими зміцнився на 3,6%, а від початку 2023 року — на 4,4%. Така позитивна тенденція має послабити інфляцію.

Про це розповів голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

Ситуація на валютному ринку

Відповідно до опублікованих даних, середньозважений курс продажу гривні в українських банках до кінця лютого становив 38,94 грн/$. За словами Гетманцева, це мінімум із липня-серпня минулого року, коли Національний банк України підняв офіційний курс до 36,57 грн/$.

Він зазначив, що спред між офіційним та готівковим курсами скоротився минулого місяця до 6,5%.

«За інших рівних обставин стабілізація валютного ринку має позитивно вплинути на охолодження інфляційних очікувань та гальмування інфляції. Ще раз зазначу, що за підсумками останніх тенденцій на валютному ринку підстав для корекції офіційного курсу в найближчій перспективі немає», — наголосив голова комітету.

Що сприяло зміцненню гривні

З-поміж факторів, які позитивно позначилися на стабілізації курсу:

збільшення норм обов’язкового резервування за вкладами на вимогу для банків;

припинення друку гривні НБУ (емісії);

стабільне надходження фінансової міжнародної допомоги;

дія спеціальних валютних депозитів;

підготовка до весняної посівної;

стабілізація валютних очікувань на тлі порівняно кращої ситуації в енергетиці і відсутності повномасштабної ескалації на річницю початку війни.

Він пояснив, що зокрема, позитивно вплинула на курс дія спеціальних депозитних продуктів (онлайн-депозитів у валюті та депозитів із індексацією на зміну офіційного курсу гривні), коли населення може обміняти валюту за курсом максимально наближеним до офіційного.

«Депозити населення у валюті за\ростають стабільно с серпня минулого року. На сьогодні вони не лише відновились, а й перевищують довоєнний рівень. Це знижує попит на валюту на готівковому ринку», — зазначив Гетманцев.

Подальше зниження курсу долара

Як раніше зазначив голова парламентського комітету, немає чинників, здатних повернути курс, що був до війни.

«Я не бачу підстав для істотного просідання курсу, але й не бачу підстав для того, щоб курс повернувся до довоєнного періоду. Такого не буде», — зауважив він.

На його думку, рівень інфляції у 22% за підсумками минулого року в країні вже ніколи «не відіграється», хоч він був дещо меншим за прогнози, які озвучували на початку війни. Гетманцев пояснив, що так сталося через те, що Національний банк України одразу зафіксував курс, мінімізувавши розвиток девальваційно-інфляційної спіралі.

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