В Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке замінить російське на ринку ЄС - Галущенко — Finance.ua
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В Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке замінить російське на ринку ЄС - Галущенко

Енергетика
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Міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав підприємство, де вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом і для експорту до інших країн.
Про це пише МІненерго.
Сьогодні в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу. Україна своєю чергою вже розпочала виробництво складових частин паливних блоків ВВЕР-1000, а згодом почне виробництво палива і для блоків ВВЕР-440. Проєкт реалізується НАЕК «Енергоатом» у рамках співпраці з американською компанією Westinghouse.
"На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse. Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн",- зазначив Герман Галущенко.
За словами міністра, на виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій. У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року — на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб «Енергоатома» на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.
Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін додав, що за планом на створення власної лінії з виробництва ядерного палива Енергоатом планує вийти за три роки.
«Україна є світовим лідером у галузі атомної енергетики. І сьогодні наші фахівці-ядерники спільно з американськими партнерами працюють над тим, щоб витіснити росію зі світового ринку ядерних технологій», — підкреслив Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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