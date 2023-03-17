У Києві скоротять комендантську годину — Finance.ua
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У Києві скоротять комендантську годину

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У Києві з 26 березня можуть скоротити комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.
Про це повідомляє КМВА.
Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що наразі триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві.
Відповідно до робочого варіанту, найвірогідніше з 26 березня комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.
Зазначається, що новий період комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста. Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва та створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час свої роботи.
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КМВА обіцяє врахувати усі гарантії безпеки населення, забезпечення організації стабільної життєдіяльності Києва та сприяння виконання бойових чи службових завдань ЗСУ і правоохоронців, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання тощо.
При цьому, якщо виникнуть підстави, то безпекові заходи можуть бути посилені. Тривалість комендантської години також може бути збільшена.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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