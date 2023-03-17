Президент підписав перші зміни до бюджету цього року — Finance.ua

Президент підписав перші зміни до бюджету цього року Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8399, який передбачає внесення перших змін до держбюджету на 2023 рік — збільшення видатків на 5,5 мільярда гривень.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВРУ Роксолана Підласа у Facebook

Згідно з законом, витрати бюджету будуть збільшені на 5,5 млрд грн:

1,35 млрд грн буде виділено на нову бюджетну програму з модернізації 3 лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові) — коштом кредиту від уряду Австрії;

1,28 млрд грн — на гранти для малого та мікро-бізнесу зі сфери переробки;

1,12 млрд грн — на програму відбудови мостів (коштом кредиту уряду Великобританії),

1,094 млрд грн — на облаштування пунктів пропуску (кредит уряду Польщі),

365,7 млн грн — Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (грант Світового банку),

285 млн грн — на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону (кредит уряду Польщі),

80 млн грн — на закупівлю спец обладнання для лікарень (грант уряду Японії).

Крім цього, 4,5 млрд грн залишків з програм 2020, 2021 і 2022 років, а також 62,5% коштів Дорожнього фонду, які у 2023 були виділені на забезпечення безпеки дорожнього руху, спрямують на оновлення рухомого складу залізничної інфраструктури для пасажирських перевезень.

Законом також забезпечується фінансування для новостворених Мінвідновлення та Державного агентства відновлення. Також він передає Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 млрд) до Мінвідновлення.

Також у змінах до бюджету передбачили страховку для власників морських суден та суден, які ходять у внутрішніх водах у разі, якщо вони отримують пошкодження чи будуть знищені росією загальним обсягом до 20 млрд грн в цьому році.

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