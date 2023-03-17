Українці вже придбали через «Дію» пів мільйона військових облігацій — Finance.ua
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Українці вже придбали через «Дію» пів мільйона військових облігацій

Казна та Політика
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За допомогою застосунку «Дія» українці придбали вже 500 тисяч військових облігацій.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі.
«Українці придбали вже пів мільйона військових облігацій у Дії. Потужний результат. Це 500 мільйонів гривень на підтримку економіки країни та Сил оборони. Від зброї, бронежилетів, касок до зарплат лікарям, вчителям та іншим соціально важливим професіям», — зазначив він.
Українці вже отримали на картку єПідтримка виплати за облігацію Херсон. Частина з них реінвестували ці гроші у звільнення Криму, Донецька, Луганська, Маріуполя, Бердянська та Енергодара, придбавши відповідні облігації.

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За матеріалами:
Finance.ua
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