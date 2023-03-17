Голова НБУ назвав умови для скасування обмежень на валютному ринку — Finance.ua
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Голова НБУ назвав умови для скасування обмежень на валютному ринку

Валюта
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Голова НБУ назвав умови для скасування обмежень на валютному ринку
Голова НБУ назвав умови для скасування обмежень на валютному ринку
Національний банк України планує поступово скасовувати обмеження на валютному ринку, запроваджені з початком війни у лютому 2022 року.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу.
"Ми маємо стійкий намір і бачення, яким чином перейти до пом’якшення адміністративних обмежень і певної валютної лібералізації",- сказав він.
За його словами, для цього НБУ потрібно отримати ефективні інструменти управління ризиками.
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«Українська економіка минулого року отримала безпрецедентні обсяги ліквідності. Ці обсяги ліквідності спричинили відповідний профіцит. Цей профіцит наразі створює для курсової стабільності достатньо вагомий ризик, тим більше, якщо ми маємо намір перейти до валютної лібералізації», — сказав Пишний.
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Голова НБУ зазначив, цей надлишок коштів повинен бути структурований, у тому числі завдяки залученню банками коштів на строкові депозити з привабливими ставками.
«Строковість ресурсної бази дасть НБУ зробити наступний крок. Крім того, відповідна ставка дає можливість громадянам відповідним чином компенсувати певні втрати, пов’язані із достатньо високим рівнем інфляції», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • курс долара на готівковому ринку знизився в останні тижні, опустившись нижче за 40 гривень вперше з липня минулого року. На ситуацію вплинули одразу кілька факторів;
  • правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних і запровадити комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення;
  • Нацбанк запроваджує з 7 квітня тримісячний депозитний сертифікат (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки та знижує ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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