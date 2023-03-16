Національний банк України ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

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Національний банк України ухвалив рішення щодо облікової ставки

Кредит&Депозит
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Національний банк України ухвалив рішення щодо облікової ставки
Національний банк України ухвалив рішення щодо облікової ставки
Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних і запровадити комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Такі кроки сприятимуть подальшому підвищенню привабливості гривневих заощаджень, підтриманню стійкості валютного ринку та формуватимуть передумови для пом’якшення обмежень на ньому. Це дасть змогу захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення і забезпечить зниження цінового тиску.
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Інфляція в Україні сповільнюється другий місяць поспіль — у лютому до 24,9% у річному вимірі. Зниження інфляції розпочалося раніше та відбувається швидше, ніж прогнозував Національний банк. Цьому, зокрема, сприяли збільшення пропозиції продовольства та пального, швидке відновлення енергетичної системи після атак росії, слабший споживчий попит.
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Зростання споживчих цін також значною мірою стримується за рахунок фіксації офіційного курсу гривні і тарифів на житлово-комунальні послуги. Попередні заходи Національного банку, у тому числі утримання облікової ставки на рівні 25%, підвищення нормативів обов’язкового резервування, запровадження нових депозитних продуктів, а також калібрування валютних обмежень сприяли зміцненню гривні в готівковому сегменті ринку. Це позначилося на поліпшенні інфляційних та курсових очікувань. Позитивний вплив мало і повне припинення емісійного фінансування бюджету з початку року.
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Попри це, інфляція все ще залишається високою, а тиск з боку витрат бізнесу — значним. Окремі чинники, що стримували інфляцію впродовж кількох минулих місяців, можуть мати короткостроковий характер. Так, зростання пропозиції продовольства та швидша стабілізація ринку пального значною мірою зумовлювалися теплою зимою.

Довідка Finance.ua:

  • НБУ ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% з 3 червня 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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