У Мінекономіки очікують прискорення інфляції: що стане причиною зростання цін — Finance.ua
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У Мінекономіки очікують прискорення інфляції: що стане причиною зростання цін

Особисті фінанси
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У Мінекономіки очікують прискорення інфляції: що стане причиною зростання цін
У Мінекономіки очікують прискорення інфляції: що стане причиною зростання цін
Найближчим часом інфляція в Україні прискориться. Цьому сприятимуть відновлення економіки та зростання попиту.
Про це свідчить Огляд інфляції Мінекономіки за січень 2023 року.
Як зазначається в огляді, упродовж найближчих місяців не варто очікувати істотного зростання споживчого попиту.
«Відтак за умови відсутності руйнації критичної інфраструктури в загрозливих обсягах, ймовірно, що впродовж найближчого часу буде збережено відносно стримані темпи інфляції, але з очікуваним їх збільшенням, визначеним передусім розширенням споживчого попиту в умовах поступової стабілізації економіки», — прогнозують в Мінекономіки.
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Як зазначили в міністерстві, суттєві руйнування інфраструктурних об’єктів, закриття підприємств, а також постійний російський терор передусім мирного населення призвели до дисбалансів в економіці (у т.ч. на ринку праці, в енергетичній сфері, у забезпеченні підприємств сировиною і матеріалами), що й далі посилює вплив інфляційних чинників воєнного часу.
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У Мінекономіки нагадали, що у січні 2023 року темпи споживчої інфляції залишалися майже на рівні попереднього місяця — 0,8% за місяць (0,7% у грудні 2022 року), при цьому річні темпи уповільнилися до 26% (з 26,6%).
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За даними міністерства, поточну динаміку споживчих цін визначали, переважно, усі ті основні чинники, які були їй притаманні й упродовж останніх місяців минулого року. Передусім це динаміка стриманого попиту та наслідки регулярних атак ворога на критичну інфраструктуру з акцентом на об’єкти енергетики та здатність відповідних служб, бізнесу та населення швидко відновлюватися.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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