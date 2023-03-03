У Мінекономіки очікують прискорення інфляції: що стане причиною зростання цін — Finance.ua

У Мінекономіки очікують прискорення інфляції: що стане причиною зростання цін Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

У Мінекономіки очікують прискорення інфляції: що стане причиною зростання цін

Найближчим часом інфляція в Україні прискориться. Цьому сприятимуть відновлення економіки та зростання попиту.

Про це свідчить Огляд інфляції Мінекономіки за січень 2023 року.

Як зазначається в огляді, упродовж найближчих місяців не варто очікувати істотного зростання споживчого попиту.

«Відтак за умови відсутності руйнації критичної інфраструктури в загрозливих обсягах, ймовірно, що впродовж найближчого часу буде збережено відносно стримані темпи інфляції, але з очікуваним їх збільшенням, визначеним передусім розширенням споживчого попиту в умовах поступової стабілізації економіки», — прогнозують в Мінекономіки.

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Як зазначили в міністерстві, суттєві руйнування інфраструктурних об’єктів, закриття підприємств, а також постійний російський терор передусім мирного населення призвели до дисбалансів в економіці (у т.ч. на ринку праці, в енергетичній сфері, у забезпеченні підприємств сировиною і матеріалами), що й далі посилює вплив інфляційних чинників воєнного часу.

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У Мінекономіки нагадали, що у січні 2023 року темпи споживчої інфляції залишалися майже на рівні попереднього місяця — 0,8% за місяць (0,7% у грудні 2022 року), при цьому річні темпи уповільнилися до 26% (з 26,6%).

За даними міністерства, поточну динаміку споживчих цін визначали, переважно, усі ті основні чинники, які були їй притаманні й упродовж останніх місяців минулого року. Передусім це динаміка стриманого попиту та наслідки регулярних атак ворога на критичну інфраструктуру з акцентом на об’єкти енергетики та здатність відповідних служб, бізнесу та населення швидко відновлюватися.

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