Скільки коштують квіти на початку весни 2023: порівняння столичних цін — Finance.ua

Скільки коштують квіти на початку весни 2023: порівняння столичних цін Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Скільки коштують квіти на початку весни 2023: порівняння столичних цін

Перший день весни. Весна завжди асоціюється з першими теплими днями та, звісно ж, квітами. Але скільки ви маєте заплатити за букет красивих квітів, якщо захочеться потішити близьких або самих себе? Finance.ua дізнався.

Для аналізу ми порівняли вартість найпопулярніших квітів у столичних флористичних студіях та сервісах доставлення квітів.

Навесні тюльпан — найпопулярніший товар у квіткових магазинах. У середньому по Києву придбати цю квітку можна за 50 грн/шт., а за букет із 25 шт. флористи попросять від 1245 грн.

Також часто обирають іриси, вартість яких становить близько 58 грн за квітку. Тобто за букет із 25 синіх ірисів доведеться віддати у середньому 1450 грн.

Якщо ж плануєте придбати букетик хризантем, будьте готові заплатити від 135 грн за одну гілочку цих квітів.

Розкішні півонії є одними із найдорожчих: ціна однієї квітки стартує від 300 гривень, тобто за невеликий, але досить пишний букет з 5 рожевих півоніїв доведеться заплатити понад 1500 грн.

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У будь-яку пору року актуальними залишаються троянди — їхня ціна коливається, залежно від виду й особливостей квітки, але букет із 25 «звичайних» червоних троянд зараз обійдеться у середньому в 1770 грн (трохи більше 70 грн/шт.).

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