Що зміниться для українців з 1 березня 2023 — Finance.ua

Що зміниться для українців з 1 березня 2023 Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Для українців з початком весни зміниться виплата пенсій, закінчиться дія податкової амністії, а для тих, то в Польщі — деякі виплати.

Підвищення пенсій

Відповідно до постанови Кабміну, розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 року становитиме 19,7%. Підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів.

з 1 березня 2023 року будуть індексовані пенсії для:

«цивільних» пенсіонерів, яким пенсію призначено за Законом № 1058 до 2020 р.; для них підвищення пенсії буде здійснюватись через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

осіб, у яких зростуть пенсії у звʼязку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат. Зокрема:

Мінімальні пенсії, розмір яких вже містить в собі державну доплату до гарантованого державою мінімального розміру. Вперше буде проіндексовано такий гарантований державою мінімальний розмір пенсії. Для таких пенсій зростання становитиме від 420 до 520 грн (порівняно з розмірами пенсій, встановленими на 1 березня 2022 року).

пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%.

осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також будуть далі виплачуватись щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком старше 70 років, які встановлюються, якщо розмір пенсії таких пенсіонерів не досягає 10 340 грн.

Інші виплати

з 1 березня будуть проіндексовані на 19,7% щомісячні страхові виплати для 166,5 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Виплати військовим

З березня українським військовослужбовцям почнуть нараховувати виплати за новими правилами. Цей порядок був введений ще з 1 лютого, але працювати почне з 1 березня.

Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тис. та 100 тис. грн. Тепер виплати безпосередньо залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки бойових або спеціальних завдань, які виконуються ними.

Припиняє діяти податкова амністія

Вже з 1 березня 2023 року для українців спливає період податкової амністії, протягом якого можна добровільно задекларувати майно, гроші та активи, за які не сплачувались податки, походження яких люди не можуть чітко пояснити. Незабаром запрацюють значно жорсткіші норми фінмоніторингу.

Е-рецепт на ліки

Е-рецепт стане обов’язковим навесні 2023 року, але його планують вводити поступово. Лікар зможе виписувати рецепт на паперовому бланку за відсутності зв’язку чи світла у медустанові.

Подорожчання шкільних проїзних у Києві

Як повідомили у прес-службі КМДА, з 1 березня виготовлення електронного учнівського документа для проїзду школярів у транспорті збільшиться з 50 до 100 гривень. Це одноразова оплата та весь проїзд у громадському пасажирському транспорті столиці буде безкоштовним.

Нові правила у Польщі

З березня 2023 року українці в Польщі будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більше ніж 40 злотих на добу (понад 300 грн).

З травня 2023 року українцям потрібно буде покривати 75% коштів проживання, але не більше ніж 60 злотих на добу (500 грн).

Зміни не стосуватимуться вразливих категорій:

інвалідів, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок із дітьми до року, жінок із трьома дітьми та більше, осіб у скрутній ситуації. Вони й надалі проживатимуть у таких місцях безкоштовно.

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