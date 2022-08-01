В Україні запроваджуються електронні рецепти на антибіотики: що треба знати — Finance.ua

В Україні запроваджуються електронні рецепти на антибіотики: що треба знати Вчора 17:22 — Особисті фінанси

В Україні запроваджуються електронні рецепти на антибіотики: що треба знати

З 1 серпня в Україні почало діяти важливе нововведення в медичній системі, націлене на вирішення глобальної проблеми підвищення стійкості до антибіотиків внаслідок їх неконтрольованого та нераціонального вживання.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що перехід на електронні рецепти відбуватиметься поступово: до кінця року в деяких аптеках препарати почнуть відпускати за наявності електронного рецепта.

Що зміниться

Видаватимуть е-рецепти на антибіотики під час цього етапу ті заклади охорони здоров’я, які вже працюють з електронною системою охорони здоров’я. Інші, як і зараз, можуть виписувати паперовий рецепт.

Протягом перехідного періоду медичні та аптечні установи мають підготуватися до повноцінного переходу на видачу рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом. Рішення про те, коли він завершиться, ухвалюватиметься з урахуванням ситуації в країні.

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Як отримати рецепт? Щоб отримати рецепт на ліки, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або в будь-який інший медичний заклад, отримати електронний рецепт на діючу речовину та забрати ліки в аптеці.

Для цього пацієнт має бути зареєстрований у електронній системі охорони здоров’я. Зареєструватись у ній можна у лікаря.

Винятки становитимуть медичні заклади, розміщені на лінії фронту, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. У таких лікарнях лікар зможе виписати на антибіотики паперовий рецепт.

Поступово на всіх територіях України почне діяти лише електронний рецепт.

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