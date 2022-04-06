Безоплатні онлайн-сервіси для консультацій із лікарями під час воєнного стану — Finance.ua

Безоплатні онлайн-сервіси для консультацій із лікарями під час воєнного стану

Вчора 05:02 — Особисті фінанси

У Мінцифри розповіли про сервіси, де українці, які постраждали від війни, можуть отримати безоплатну медичну онлайн-консультацію лікарів.

Ділимося цим переліком:

медичний сервіс Helsi. Тут можна записатися до медиків усіх спеціальностей. Кваліфікація усіх лікарів є підтвердженою в Міністерстві охорони здоров’я. Для запису на консультацію не потрібно мати декларацію та направлення від сімейного лікаря, достатньо обрати потрібного спеціаліста та час консультації.



Doctor Online — Health Assistant. Отримати консультацію сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста, замовити ліки чи розшифрувати результати лабораторних досліджень онлайн можна на порталі;

Viveo Cares Foundation — застосунок, де лікарі 24/7 надають консультації українцям, які мають проблеми зі здоров’ям та проживають у зоні бойових дій країни;



Likar.support — онлайн-сервіс, де лікарі-волонтери нададуть термінову медичну допомогу онлайн;



teplo.app — застосунок, який допоможе отримати безплатну консультацію психолога, якщо ваш запит пов’язаний із війною.



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