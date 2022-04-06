Безоплатні онлайн-сервіси для консультацій із лікарями під час воєнного стану — Finance.ua
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Безоплатні онлайн-сервіси для консультацій із лікарями під час воєнного стану

Вчора 05:02Особисті фінанси
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У Мінцифри розповіли про сервіси, де українці, які постраждали від війни, можуть отримати безоплатну медичну онлайн-консультацію лікарів.
Ділимося цим переліком:
  • медичний сервіс Helsi. Тут можна записатися до медиків усіх спеціальностей. Кваліфікація усіх лікарів є підтвердженою в Міністерстві охорони здоров’я. Для запису на консультацію не потрібно мати декларацію та направлення від сімейного лікаря, достатньо обрати потрібного спеціаліста та час консультації.
  • Doctor Online — Health Assistant. Отримати консультацію сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста, замовити ліки чи розшифрувати результати лабораторних досліджень онлайн можна на порталі;
  • Viveo Cares Foundation — застосунок, де лікарі 24/7 надають консультації українцям, які мають проблеми зі здоров’ям та проживають у зоні бойових дій країни;
  • Likar.support — онлайн-сервіс, де лікарі-волонтери нададуть термінову медичну допомогу онлайн;
  • teplo.app — застосунок, який допоможе отримати безплатну консультацію психолога, якщо ваш запит пов’язаний із війною.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.
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За матеріалами: Finance.ua
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