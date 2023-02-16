Податкова амністія добігає кінця: українці вже задекларували понад 6 мільярдів — Finance.ua
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Податкова амністія добігає кінця: українці вже задекларували понад 6 мільярдів

Особисті фінанси
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Податкова амністія добігає кінця: українці вже задекларували понад 6 мільярдів
Податкова амністія добігає кінця: українці вже задекларували понад 6 мільярдів
Вже з 1 березня 2023 року для українців спливає період податкової амністії, протягом якого можна добровільно задекларувати майно, гроші та активи, за які не сплачувались податки, походження яких люди не можуть чітко пояснити. Скоро запрацюють значно жорсткіші норми фінмоніторингу.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
«На сьогодні у рамках „податкової амністії“ задекларовано 6,2 млрд грн, сума одноразового збору склала 379,5 млн гривень. За період воєнного стану в Україні було задекларовано 3,92 млрд грн, сума одноразового збору склала 246,6 млн гривень», — йдеться у повідомленні.
Інфографіка: ДПС
Інфографіка: ДПС
Спрощене оподаткування стартувало у вересні 2021 року та мало тривати до вересня 2022 року. Згодом термін подання декларацій продовжили до 1 березня 2023 року.

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Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.

Що буде, якщо людина відмовилась добровільно подавати декларацію

У такому випадку Податкова служба вважатиме за замовчуванням, що у такого громадянина України є таке:
  • 400 тисяч гривень;
  • квартири загальною площею до 120 кв. м, або будинки — до 240 кв. м;
  • земельна ділянка в межах безоплатної приватизації;
  • одна автівка.

Що можна декларувати:

  • валюту (за винятком готівки);
  • цінні папери;
  • рухоме і нерухоме майно;
  • частки в юридичних особах.

Які умови оподаткування

  • 5% — з грошей на рахунках в банках, а також з інших активів, які перебувають в Україні;
  • 9% — з валюти, яка знаходиться в іноземних фінустановах, а також з інших активів за кордоном.
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