Що робити, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняються — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що робити, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняються

Особисті фінанси
122
Що робити, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняються
Що робити, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняються
Споживач має право на отримання необхідної, доступної, достовірної і своєчасної інформації про продукцію.
Про це нагадала Держпродспоживслужба і розповіла, що робити, якщо ви виявили різну ціну на товар у ціннику та чеку.
У службі зазначають, що інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи. Інформація про продукцію, в тому числі, повинна містити дані про ціну (тариф), умови і правила придбання продукції.
Продавець, який реалізує продукцію, повинен обов’язково зазначати ціну кожної одиниці такої продукції або однієї категорії продукції і ціну однієї стандартної одиниці цієї продукції.
Написи щодо ціни реалізації продукції мають бути чіткими і простими для розуміння.
Читайте також
Ціна продукції повинна включати в себе всі податки і неподаткові обов’язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачуються споживачем під час придбання продукції.
Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі, зобов’язані реалізовувати товари за умови наявності цінника на товар.
Якщо споживач бачить одну ціну на ціннику товару і хоче сплатити саме цю ціну, проте на касі під час розрахунку виявляється, що ціна на товар є іншою, тоді необхідно звернутися до адміністрації магазину з вимогою повернення різниці між ціною на ціннику і ціною, зазначеною у чеку.

Довідка Finance.ua:

  • торік у грудні середні ціни на продукти харчування, порівняно з позаминулим роком, зросли на 34,4%. Серед продуктів найбільше подорожчали яйця;
  • Національний банк прогнозує уповільнення інфляції до 18,7% цього року. Інфляція поступово знижуватиметься і залишиться керованою завдяки підтримці міжнародних партнерів.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
gazeta.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.