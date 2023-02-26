Що робити, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняються — Finance.ua

Що робити, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняються Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Що робити, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняються

Споживач має право на отримання необхідної, доступної, достовірної і своєчасної інформації про продукцію.

Про це нагадала Держпродспоживслужба і розповіла, що робити, якщо ви виявили різну ціну на товар у ціннику та чеку.

У службі зазначають, що інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи. Інформація про продукцію, в тому числі, повинна містити дані про ціну (тариф), умови і правила придбання продукції.

Продавець, який реалізує продукцію, повинен обов’язково зазначати ціну кожної одиниці такої продукції або однієї категорії продукції і ціну однієї стандартної одиниці цієї продукції.

Написи щодо ціни реалізації продукції мають бути чіткими і простими для розуміння.

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Ціна продукції повинна включати в себе всі податки і неподаткові обов’язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачуються споживачем під час придбання продукції.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі, зобов’язані реалізовувати товари за умови наявності цінника на товар.

Якщо споживач бачить одну ціну на ціннику товару і хоче сплатити саме цю ціну, проте на касі під час розрахунку виявляється, що ціна на товар є іншою, тоді необхідно звернутися до адміністрації магазину з вимогою повернення різниці між ціною на ціннику і ціною, зазначеною у чеку.

Довідка Finance.ua:

торік у грудні середні ціни на продукти харчування, порівняно з позаминулим роком, зросли на 34,4%. Серед продуктів найбільше подорожчали яйця;

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції до 18,7% цього року. Інфляція поступово знижуватиметься і залишиться керованою завдяки підтримці міжнародних партнерів.



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