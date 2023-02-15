Що буде з цінами на пальне в Україні: прогноз до кінця зими — Finance.ua

Що буде з цінами на пальне в Україні: прогноз до кінця зими Сьогодні 20:04 — Енергетика

Що буде з цінами на пальне в Україні: прогноз до кінця зими

Ціни на пальне в Україні знижуються у січні-лютому 2023 року. До кінця місяця пальне може подешевшати ще на 1-2 гривні.

Про це заявив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн на брифінгу, який транслювався на Youtube

За його даними, ціни на бензин та дизель за січень впали на 4-5 гривень за літр, автогаз подешевшав приблизно на 15%.

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«І я бачу, що у лютому у нас ще зберігається потенціал для подальшого зниження цін на 1-2 гривні за літр — це мінімум», — сказав він.

Куюн зазначив, що в очікуванні ембарго на російські нафтопродукти були зроблені значні запаси.

«Ембарго вплинуло дивним чином. Воно вплинуло і на нас, і на європейців так, що всі гарно підготувалися. Європа залита пальним, ми залиті пальним. Сьогодні у найбільших мереж в Україні пального більш ніж на 30 діб», — сказав він.

За його словами, «всі залиті пальним і всі хочуть його продати».

«Ембарго дуже гарно вплинуло на ринок взагалі», — додав він.

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