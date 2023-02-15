Що буде з цінами на пальне в Україні: прогноз до кінця зими — Finance.ua
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Що буде з цінами на пальне в Україні: прогноз до кінця зими

Енергетика
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Що буде з цінами на пальне в Україні: прогноз до кінця зими
Що буде з цінами на пальне в Україні: прогноз до кінця зими
Ціни на пальне в Україні знижуються у січні-лютому 2023 року. До кінця місяця пальне може подешевшати ще на 1-2 гривні.
Про це заявив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн на брифінгу, який транслювався на Youtube.
За його даними, ціни на бензин та дизель за січень впали на 4-5 гривень за літр, автогаз подешевшав приблизно на 15%.
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«І я бачу, що у лютому у нас ще зберігається потенціал для подальшого зниження цін на 1-2 гривні за літр — це мінімум», — сказав він.
Куюн зазначив, що в очікуванні ембарго на російські нафтопродукти були зроблені значні запаси.
«Ембарго вплинуло дивним чином. Воно вплинуло і на нас, і на європейців так, що всі гарно підготувалися. Європа залита пальним, ми залиті пальним. Сьогодні у найбільших мереж в Україні пального більш ніж на 30 діб», — сказав він.
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За його словами, «всі залиті пальним і всі хочуть його продати».
«Ембарго дуже гарно вплинуло на ринок взагалі», — додав він.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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