Уперше в історії. В Україну розпочався імпорт американського дизпального — Finance.ua
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Уперше в історії. В Україну розпочався імпорт американського дизпального

Енергетика
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Уперше в історії. В Україну розпочався імпорт американського дизпального
Уперше в історії. В Україну розпочався імпорт американського дизпального
На початку лютого в Україну надійшла партія дизельного пального виробництва США. Це перший в історії українського ринку випадок імпорту американських нафтопродуктів.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на «Укрпалетсистем» (UPG).
«Танкер дедвейтом 100 тис. т було прийнято у порту Гамбурга, звідки ми забираємо продукт меншими танкерами по 30 тис. т і веземо на наш термінал у Польщі. Ця перша партія вже почала надходити в Україну», — розповіли в UPG.
У компанії не розкривають комерційні деталі, але зауважили, що досвід перших постачань вказує на перспективність продовження цієї роботи.
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«Зараз у Європі дуже гарна кон’юнктура, великі запаси, є тенденція до зниження цін. Але ми намагатимемось збільшувати постачання саме американського продукту через логістичні зручності роботи з цими партіями й вигідне ціноутворення», — заявили в компанії.
Там також додали, що американський дизель уже надійшов на заправні станції UPG.
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«На моїй пам’яті це перший в історії випадок надходження до нас американських нафтопродуктів. Це дуже символічна подія, адже вона показує, як трансформується ринок України і Європи внаслідок антиросійських санкцій. Це краща ілюстрація руйнації міфів про нереальність життя без російських нафтопродуктів», — прокоментував директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
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Нагадаємо, група компаній UPG оперує мережею заправних станцій, яка наразі налічує 81 одиницю. За результатами 2022 року UPG стала другим за обсягом імпортером дизельного пального, а протягом останніх років є одним із найбільших гуртових продавців дизпального. Наприкінці 2022 року група заявила про придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemicze, яка володіє двома морськими терміналами в Республіці Польща для перевалки та зберігання нафтопродуктів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: enkorr
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