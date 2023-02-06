Що буде з цінами на бензин в Україні: експерт озвучив прогноз — Finance.ua

Що буде з цінами на бензин в Україні: експерт озвучив прогноз
Директор ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» Володимир Бичков запевнив, що в Україні не буде дефіциту пального, ми його будемо ввозити з європейських країн.
В ефірі «1+1» він пояснив, що ціноутворення залежатиме від світових цін на бензин та дизель.
«Поки ми не бачимо на найближчий час, що пальне буде зростати. Я сподіваюся, що ціни на нього в лютому будуть ще нижчими, падатимуть», — каже експерт.
Також Бичков розповів, звідки на сьогодні України постачає пальне після відмови від російського та білоруського. Це Польща, Румунія, Литва, Болгарія, Словаччина, Греція, Туреччина.
Читайте також
Європейський союз запровадив заборону на російське дизельне пальне та інші продукти нафтопереробки. Рішення має знизити енергетичну залежність від російської федерації.
Дизельне пальне відіграє ключову роль в економіці, оскільки воно використовується для автомобілів, вантажівок, що перевозять товари, сільськогосподарського обладнання та заводського обладнання.
Довідка Finance.ua:
- як пише НБУ, з 2024 року паливна компонента як безпосередньо, так і через вторинні ефекти сприятиме гальмуванню загальної інфляції;
- за даними НБУ, збільшення попиту на пальне, у тому числі для генераторів, пришвидшило його подорожчання наприкінці 2022 року (до 69,4% р/р у грудні);
- за даними Держстату, у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подорожчав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 — на 68,5% до 51,3 гривні за літр. Дизельне пальне подорожчало на 85,7% — до 55,0 гривень за літр.
До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше
Купуйте онлайн карту Assistance
Поділитися новиною