Що буде з цінами на бензин в Україні: експерт озвучив прогноз — Finance.ua
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Що буде з цінами на бензин в Україні: експерт озвучив прогноз

Енергетика
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Директор ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» Володимир Бичков запевнив, що в Україні не буде дефіциту пального, ми його будемо ввозити з європейських країн.
В ефірі «1+1» він пояснив, що ціноутворення залежатиме від світових цін на бензин та дизель.
«Поки ми не бачимо на найближчий час, що пальне буде зростати. Я сподіваюся, що ціни на нього в лютому будуть ще нижчими, падатимуть», — каже експерт.
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Також Бичков розповів, звідки на сьогодні України постачає пальне після відмови від російського та білоруського. Це Польща, Румунія, Литва, Болгарія, Словаччина, Греція, Туреччина.
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Європейський союз запровадив заборону на російське дизельне пальне та інші продукти нафтопереробки. Рішення має знизити енергетичну залежність від російської федерації.
Дизельне пальне відіграє ключову роль в економіці, оскільки воно використовується для автомобілів, вантажівок, що перевозять товари, сільськогосподарського обладнання та заводського обладнання.

Довідка Finance.ua:

  • як пише НБУ, з 2024 року паливна компонента як безпосередньо, так і через вторинні ефекти сприятиме гальмуванню загальної інфляції;
  • за даними НБУ, збільшення попиту на пальне, у тому числі для генераторів, пришвидшило його подорожчання наприкінці 2022 року (до 69,4% р/р у грудні);
  • за даними Держстату, у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подорожчав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 — на 68,5% до 51,3 гривні за літр. Дизельне пальне подорожчало на 85,7% — до 55,0 гривень за літр.
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За матеріалами:
УНІАН
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