В НБУ спрогнозували ціни на бензин в 2023 році — Finance.ua
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В НБУ спрогнозували ціни на бензин в 2023 році

Енергетика
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Як пише НБУ у «Інфляційному звіті», у 2023 році одним з основних чинників подорожчання пального стане очікуване повернення системи його оподаткування на довоєнний рівень. Це підживить і загальну інфляцію через ефекти перенесення вартості пального на вартість інших товарів та послуг, зокрема транспортних.
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Про це повідомляється в «Інфляційному звіті» Національного банку України (січень 2023 року).
Надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту.
З 2024 року паливна компонента як безпосередньо, так і через вторинні ефекти сприятиме гальмуванню загальної інфляції.
За даними НБУ, збільшення попиту на пальне, у тому числі для генераторів, пришвидшило його подорожчання наприкінці 2022 року (до 69,4% р/р у грудні).
Нагадаємо, найдешевший у світі бензин у Венесуелі — лише $0,02 за літр. Причин цього є кілька. По-перше, Венесуела є одним із найбільших постачальників нафти у світі, а по-друге, в країні діє державна програма субсидування.
У яких країнах бензин коштує до одного долара:
  • Кувейт ($0,28),
  • Іран ($0,36),
  • Бахрейн ($0,37),
  • Єгипет ($0,37),
  • Нігерія ($0,44),
  • Казахстан,
  • Малайзія ($0,46),
  • Гаїті ($0,48).
  • В Україні літр бензину в середньому коштує $1,34 . Аналогічна ціна в Болівії та Сполученому Королівстві. У Штатах літр бензину коштує $1,01.
А найдорожчий бензин — понад два долари за літр продається в Греції ($2), Швейцарії ($2,03), Данії (2,09), Нідерландах ($2,14), Норвегії ($2,2), Ісландії ($2,35) , Мальті ($2,7), Кіпрі ($2,88), Гонконгу ($2,95).

Довідка Finance.ua:

  • за даними Держстату, у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подорожчав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривні за літр. Дизельне пальне подорожчало на 85,7% — до 55,0 гривень за літр.
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За матеріалами:
Finance.ua
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