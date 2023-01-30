Що буде з цінами на бензин та дизель Україні: прогноз до кінця зими — Finance.ua
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Що буде з цінами на бензин та дизель Україні: прогноз до кінця зими

Енергетика
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Що буде з цінами на бензин та дизель Україні: прогноз до кінця зими
Що буде з цінами на бензин та дизель Україні: прогноз до кінця зими
Ціни на бензин, дизель та автогаз, які активно знижувалися наприкінці січня, мають стабілізуватися. До кінця зими різких змін не повинно бути.
Про це у коментарі РБК-Україна сказав директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.
«Я думаю, що ринок близький до точки стабілізації. Це показує і рівень націнки, який легко розрахувати, бачачи оптові ціни», — сказав він.
За його словами, рівень цін, який спостерігається зараз, залишиться й у лютому.
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При цьому Куюн не передбачає значних змін у березні. «Це у нас чомусь прийнято вважати, що посівна кампанія починається у березні. Насправді, як показує досвід останніх років, березень це такий ще зимовий місяць, на який ще ніхто особливо не планує», — розповів він.
Також Куюн нагадав, що багато підприємств аграрного сектора стали самостійно забезпечувати себе паливом, ставши прямими імпортерами, а деякі агропідприємства навіть заглядалися на придбання власного флоту, щоб постачати паливо.
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Тому експерт не бачить проблем із паливом і під час посівної кампанії навесні 2023 року. «Всі зробили висновки, і всі в цьому плані наштовхнули», — додав він.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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