Ціни на бензин у світі: у яких країнах найдорожче та найдешевше пальне — Finance.ua

Ціни на бензин у світі: у яких країнах найдорожче та найдешевше пальне Сьогодні 19:07 — Особисті фінанси

Ціни на бензин у світі: у яких країнах найдорожче та найдешевше пальне

Національний банк прогнозує, що пальне дорожчатиме й у 2023 році, щоправда, вже меншими темпами. Для українського споживача це суттєве подорожчання, але вартість бензину в нашій країні все одно залишається однією з найнижчих у Європі. Скільки коштує бензин у різних країнах, дізналося «Слово і діло».

Найдешевший у світі бензин у Венесуелі — лише $0,02 за літр. Причин цього є кілька. По-перше, Венесуела є одним із найбільших постачальників нафти у світі, а по-друге, в країні діє державна програма субсидування.

У яких країнах бензин коштує до одного долара:

Кувейт ($0,28), Іран ($0,36),

Бахрейн ($0,37),

Єгипет ($0,37),

Нігерія ($0,44),

Казахстан, Малайзія ($0,46),

Гаїті ($0,48),

Колумбія ($0,51),

Катар ($0,55),

Азербайджан (0,59),

Саудівська Аравія ($0,63),

Індонезія ($0,64),

Тринідад та Тобаго ($0,75),

Пуерто-Ріко, росія (по $0,85),

ОАЕ ($0,87),

Аргентина ($0,88),

Китай, В’єтнам (по $0,91),

Бразилія та Перу (по $0,93).

В Україні літр бензину в середньому коштує $1,34 . Аналогічна ціна в Болівії та Сполученому Королівстві. У Штатах літр бензину коштує $1,01.

У Польщі вартість літра бензину становить $1,47, у Франції, Угорщині та Португалії — 1,75 долара, у Німеччині — $1,78, в Італії — $1,84.

Найдорожчий — понад два долари за літр — бензин продається в Греції ($2), Швейцарії ($2,03), Данії (2,09), Нідерландах ($2,14), Норвегії ($2,2), Ісландії ($2,35) , Мальті ($2,7), Кіпрі ($2,88), Гонконгу ($2,95).

У Лівані літр бензину в середньому коштує $26,27. Рекордна вартість — результат економічної кризи, яка охопила країну з 2019 року. Світовий банк назвав її однією із найгірших у світі за останні 150 років. Країна відчуває, зокрема, дефіцит ліків, пального та електрики.

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