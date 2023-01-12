Ціни на бензин у світі: у яких країнах найдорожче та найдешевше пальне — Finance.ua
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Ціни на бензин у світі: у яких країнах найдорожче та найдешевше пальне

Особисті фінанси
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Ціни на бензин у світі: у яких країнах найдорожче та найдешевше пальне
Ціни на бензин у світі: у яких країнах найдорожче та найдешевше пальне
Національний банк прогнозує, що пальне дорожчатиме й у 2023 році, щоправда, вже меншими темпами. Для українського споживача це суттєве подорожчання, але вартість бензину в нашій країні все одно залишається однією з найнижчих у Європі. Скільки коштує бензин у різних країнах, дізналося «Слово і діло».
Найдешевший у світі бензин у Венесуелі — лише $0,02 за літр. Причин цього є кілька. По-перше, Венесуела є одним із найбільших постачальників нафти у світі, а по-друге, в країні діє державна програма субсидування.
У яких країнах бензин коштує до одного долара:
  • Кувейт ($0,28), Іран ($0,36),
  • Бахрейн ($0,37),
  • Єгипет ($0,37),
  • Нігерія ($0,44),
  • Казахстан, Малайзія ($0,46),
  • Гаїті ($0,48),
  • Колумбія ($0,51),
  • Катар ($0,55),
  • Азербайджан (0,59),
  • Саудівська Аравія ($0,63),
  • Індонезія ($0,64),
  • Тринідад та Тобаго ($0,75),
  • Пуерто-Ріко, росія (по $0,85),
  • ОАЕ ($0,87),
  • Аргентина ($0,88),
  • Китай, В’єтнам (по $0,91),
  • Бразилія та Перу (по $0,93).
В Україні літр бензину в середньому коштує $1,34 . Аналогічна ціна в Болівії та Сполученому Королівстві. У Штатах літр бензину коштує $1,01.
Ціни на бензин у світі: у яких країнах найдорожче та найдешевше пальне
У Польщі вартість літра бензину становить $1,47, у Франції, Угорщині та Португалії — 1,75 долара, у Німеччині — $1,78, в Італії — $1,84.
Найдорожчий — понад два долари за літр — бензин продається в Греції ($2), Швейцарії ($2,03), Данії (2,09), Нідерландах ($2,14), Норвегії ($2,2), Ісландії ($2,35) , Мальті ($2,7), Кіпрі ($2,88), Гонконгу ($2,95).
У Лівані літр бензину в середньому коштує $26,27. Рекордна вартість — результат економічної кризи, яка охопила країну з 2019 року. Світовий банк назвав її однією із найгірших у світі за останні 150 років. Країна відчуває, зокрема, дефіцит ліків, пального та електрики.
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За матеріалами:
Слово і Діло
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