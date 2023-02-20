Україна торік стала однією з 20 країн із найбільшою інфляцією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна торік стала однією з 20 країн із найбільшою інфляцією

Казна та Політика
88
Україна торік стала однією з 20 країн із найбільшою інфляцією
Україна торік стала однією з 20 країн із найбільшою інфляцією
Україна із річним показником інфляції у 26,6% в 2022 році зайняла 20-у позицію серед країн світу. Найбільша інфляція в Зімбабве — споживчі ціни зросли на 243,8%.
Про це свідчать дані Trading Economics.
У трійці лідерів також Венесуела (155,8%) та Сирія (139,5%), але статистичні вимірювання в цих країнах востаннє проводилися жовтні та серпні відповідно.
Читайте також
В Європі найвища інфляція була у Молдові (30,2%), а в ЄС — в Угорщині (24,5%). росія продемонструвала лише 11,9-відсоткове зростання цін.
Інфляція в 2022 році стала найбільшою економічною проблемою, яка непокоїть виборців і змушує політиків кожної країни шукати нестандартні способи її приборкання. Центральні банки наввипередки підвищували облікові ставки, щоб зупинити зростання цін, але їхні необачні дії можуть «знекровити» світову економіку та викликати рецесію.
Україна торік стала однією з 20 країн із найбільшою інфляцією

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.