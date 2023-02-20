Україна торік стала однією з 20 країн із найбільшою інфляцією — Finance.ua

Україна торік стала однією з 20 країн із найбільшою інфляцією Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Україна торік стала однією з 20 країн із найбільшою інфляцією

Україна із річним показником інфляції у 26,6% в 2022 році зайняла 20-у позицію серед країн світу. Найбільша інфляція в Зімбабве — споживчі ціни зросли на 243,8%.

Про це свідчать дані Trading Economics.

У трійці лідерів також Венесуела (155,8%) та Сирія (139,5%), але статистичні вимірювання в цих країнах востаннє проводилися жовтні та серпні відповідно.

В Європі найвища інфляція була у Молдові (30,2%), а в ЄС — в Угорщині (24,5%). росія продемонструвала лише 11,9-відсоткове зростання цін.

Інфляція в 2022 році стала найбільшою економічною проблемою, яка непокоїть виборців і змушує політиків кожної країни шукати нестандартні способи її приборкання. Центральні банки наввипередки підвищували облікові ставки, щоб зупинити зростання цін, але їхні необачні дії можуть «знекровити» світову економіку та викликати рецесію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.