Інфляція значно сповільнилася до 26% у січні — аналітика ICU — Finance.ua

Інфляція значно сповільнилася до 26% у січні — аналітика ICU
Споживча інфляція помітно сповільнилася до 26.0% р/р у січні порівняно із 26.6% у грудні, що стало значним позитивним сюрпризом.
Про це йдеться в аналітиці ICU.
Річні темпи зростання цін на продукти харчування знизилися до 32.5% з 34.4%, а на пальне до 61.8% з 69.4%. Це дві складові споживчого кошика, які наразі мають найбільший внесок в інфляцію.
Зміна темпів зростання цін на інші, менші за розміром компоненти була різноспрямована. Темпи річного здорожчання комунальних тарифів, одягу та освітніх послуг залишаються на однознаковому рівні.
Погляд ICU
Показник місячної інфляції залишався відносно стабільним на рівні 0.7-0.8% від листопада 2022 року, що, на нашу думку, свідчить про вщухання інфляційного тиску. Раніше ми очікували, що річна інфляція буде стабільно уповільнюватися лише з березня, і той факт, що цей тренд почався вже в січні, є значним позитивним сюрпризом.
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Наразі сформовано практично всі передумови для сповільнення споживчих цін протягом року. Світові ціни на продукти харчування поступово знижуються, ціни на енергоносії теж перебувають значно нижче минулорічних максимумів.
Обмінний курс гривні залишатиметься відносно стабільним протягом принаймні першого півріччя, а уряд навряд чи буде значно переглядати тарифи на комунальні послуги цього року. Тож ми вважаємо, що інфляція практично гарантовано сповільниться до менш ніж 20% р/р цьогоріч.
Довідка Finance.ua:
- Як купівля валюти населенням впливає на курс. За минулий тиждень курс готівкової гривні до долара США ще більше посилився, хоча й залишається неподалік 40 грн/$.
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