Інфляція значно сповільнилася до 26% у січні — аналітика ICU — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інфляція значно сповільнилася до 26% у січні — аналітика ICU

Казна та Політика
45
Споживча інфляція помітно сповільнилася до 26.0% р/р у січні порівняно із 26.6% у грудні, що стало значним позитивним сюрпризом.
Про це йдеться в аналітиці ICU.
Річні темпи зростання цін на продукти харчування знизилися до 32.5% з 34.4%, а на пальне до 61.8% з 69.4%. Це дві складові споживчого кошика, які наразі мають найбільший внесок в інфляцію.
Читайте також
Зміна темпів зростання цін на інші, менші за розміром компоненти була різноспрямована. Темпи річного здорожчання комунальних тарифів, одягу та освітніх послуг залишаються на однознаковому рівні.
Інфляція значно сповільнилася до 26% у січні — аналітика ICU

Погляд ICU

Показник місячної інфляції залишався відносно стабільним на рівні 0.7-0.8% від листопада 2022 року, що, на нашу думку, свідчить про вщухання інфляційного тиску. Раніше ми очікували, що річна інфляція буде стабільно уповільнюватися лише з березня, і той факт, що цей тренд почався вже в січні, є значним позитивним сюрпризом.

Дізнатись актуальні курси валют💵💶

Наразі сформовано практично всі передумови для сповільнення споживчих цін протягом року. Світові ціни на продукти харчування поступово знижуються, ціни на енергоносії теж перебувають значно нижче минулорічних максимумів.
Обмінний курс гривні залишатиметься відносно стабільним протягом принаймні першого півріччя, а уряд навряд чи буде значно переглядати тарифи на комунальні послуги цього року. Тож ми вважаємо, що інфляція практично гарантовано сповільниться до менш ніж 20% р/р цьогоріч.

Довідка Finance.ua:

  • Як купівля валюти населенням впливає на курс. За минулий тиждень курс готівкової гривні до долара США ще більше посилився, хоча й залишається неподалік 40 грн/$.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.