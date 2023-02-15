Як купівля валюти населенням впливає на курс - аналітика ICU — Finance.ua
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Як купівля валюти населенням впливає на курс - аналітика ICU

Валюта
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За минулий тиждень курс готівкової гривні до долара США ще більше посилився, хоча й залишається неподалік 40 грн/$.
Про це повідомили аналітики ICU.
Готівковий курс у десяти найбільших роздрібних банках ще більше посилився минулого тижня, але удвічі меншим темпом, ніж за попередній тиждень. Укріплення склало 0.3% з 39.6-40.3 грн/$ до 39.4-40.2 грн/$.
Водночас НБУ зменшив інтервенції на міжбанківському ринку до $679 млн.
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Як заначили в ICU, динаміка купівлі валюти населенням залишається у звичних межах і наразі не має впливу на готівковий курс. Частина операцій поступово зміщується з готівкового в безготівковий сегмент, вочевидь для розміщення купленої валюти на депозитах.
Дефіцит на міжбанківському ринку залишається в передбачуваних обсягах і повністю покривається інтервенціями НБУ.
Зменшенню інтервенцій минулого тижня посприяла краща збалансованість попиту та пропозиції серед клієнтів банків, які у вівторок продавали більше валюти, ніж купували, а у четвер їхні операції маже збалансувалися.
Як купівля валюти населенням впливає на курс - аналітика ICU

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України може повернутися до плаваючого курсоутворення ще до закінчення «періоду високих ризиків безпеки». Наразі регулятор працює над відповідною дорожньою карткою для поступового ослаблення валютних обмежень.
  • Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%.Про це йдеться в даних рейтингу видання The Economist за січень 2023 року.

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За матеріалами:
Finance.ua
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