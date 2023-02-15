Як купівля валюти населенням впливає на курс - аналітика ICU — Finance.ua

Як купівля валюти населенням впливає на курс - аналітика ICU Сьогодні 12:00 — Валюта

За минулий тиждень курс готівкової гривні до долара США ще більше посилився, хоча й залишається неподалік 40 грн/$.

Про це повідомили аналітики ICU.

Готівковий курс у десяти найбільших роздрібних банках ще більше посилився минулого тижня, але удвічі меншим темпом, ніж за попередній тиждень. Укріплення склало 0.3% з 39.6-40.3 грн/$ до 39.4-40.2 грн/$.

Водночас НБУ зменшив інтервенції на міжбанківському ринку до $679 млн.

Як заначили в ICU, динаміка купівлі валюти населенням залишається у звичних межах і наразі не має впливу на готівковий курс. Частина операцій поступово зміщується з готівкового в безготівковий сегмент, вочевидь для розміщення купленої валюти на депозитах.

Дефіцит на міжбанківському ринку залишається в передбачуваних обсягах і повністю покривається інтервенціями НБУ.

Зменшенню інтервенцій минулого тижня посприяла краща збалансованість попиту та пропозиції серед клієнтів банків, які у вівторок продавали більше валюти, ніж купували, а у четвер їхні операції маже збалансувалися.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України може повернутися до плаваючого курсоутворення ще до закінчення «періоду високих ризиків безпеки». Наразі регулятор працює над відповідною дорожньою карткою для поступового ослаблення валютних обмежень.

Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%.Про це йдеться в даних рейтингу видання The Economist за січень 2023 року.



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