«Гривня – скоріше благо, ніж недолік»: НБУ про перехід України на євро — Finance.ua
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«Гривня – скоріше благо, ніж недолік»: НБУ про перехід України на євро

Валюта
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Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук вважає, що для України краще мати власну валюту та автономну монетарну політику, ніж поспішати з переходом на євро.
Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів в інтерв’ю.
Він вважає, що навіть після інтеграції з ЄС Україна тривалий час не буде готова до переходу з гривні на євро.
«Країни Південної Європи, які увійшли до Єврозони, насамперед Греція та Португалія, зіштовхнулися з багатьма проблемами в монетарній сфері. Якщо їх порівнювати з країнами, які залишили власні валюти, зокрема з Чехією та Польщею, то вибір буде явно на користь останніх», — пояснює Ніколайчук.
Ці країни, розповідає він, ще 10-15 років тому мали плани увійти до Єврозони, але наразі це зобов’язання є питанням довгострокової перспективи, і поки що вони не роблять конкретних кроків для введення євро.
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«Для нашої країни мати власну валюту, автономну монетарну політику — це скоріше благо, ніж недолік», — наголосив заступник голови НБУ, зазначивши, що після 2014 року в Україні відбувся значний прогрес в інституційній спроможності центрального банку. «Тому, мені здається, не варто поспішати в напрямку відмови від власної валюти та автономної монетарної політики».

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України може повернутися до плаваючого курсоутворення ще до закінчення «періоду високих ризиків безпеки». Наразі регулятор працює над відповідною дорожньою карткою для поступового ослаблення валютних обмежень. Про це в повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук;
  • українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%.Про це йдеться в даних рейтингу видання The Economist за січень 2023 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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