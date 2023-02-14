В НБУ оцінили ймовірність скасування фіксованого курсу в 2023 році — Finance.ua

В НБУ оцінили ймовірність скасування фіксованого курсу в 2023 році Сьогодні 11:02 — Валюта

В НБУ оцінили ймовірність скасування фіксованого курсу в 2023 році

Національний банк України може повернутися до плаваючого курсоутворення ще до закінчення «періоду високих ризиків безпеки». Наразі регулятор працює над відповідною дорожньою карткою для поступового ослаблення валютних обмежень.

Про це в інтерв’ю «Економічній правді» повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

«Це не найближча перспектива, але я не можу виключати того, що ми матимемо ці передумови ще до закінчення періоду високих безпекових ризиків. Водночас повернення до „плавання“ не означатиме „ралі“ на валютному ринку. Будь-який перехід буде дуже поступовим та керованим із створенням відповідних передумов», — повідомив Ніколайчук.

Він нагадав, що НБУ залишається прихильником плаваючого курсу, а в поточних умовах — «керовано плаваючого». Для його запровадження потрібні передумови, найважливіша серед яких — поява альтернативного до фіксованого курсу «номінального якоря для економіки», це показник інфляції.

Другий фактор — це низька чутливість валютного ринку до різних ситуацій. Також передумовою є найкраща збалансованість ринку.

При цьому НБУ не виключає, що можуть послабити обмеження на купівлю населенням валюти в банках.

«З одного боку, розширення можливостей населення купувати валюту в банках призведе до того, що ми матимемо додатковий тиск на резерви. З іншого боку, ми матимемо звуження цього спреду. Тобто є певне викривлення ринку, якого хотілося б позбутися, але ціна може бути занадто високою», — додав заступник голови НБУ.

Довідка Finance.ua:

голова Національного банку Андрій Пишний раніше повідомляв, що без фіксації курсу гривні торік інфляція могла б бути вищою на 8 відсоткових пунктів, тобто становила б близько 34% замість 26,6%;

надлишок коштів у банківській системі України створює загрозу для курсу гривні відносно долара. НБУ хоче, щоб надруковані гривні не опинилися на валютному ринку;

заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначав, що в Національному банку не бачать передумов для переприв’язки офіційного курсу долара в Україні.



УБР За матеріалами:

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