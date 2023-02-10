Глава НБУ назвав велику загрозу для курсу гривні у 2023 році — Finance.ua

Глава НБУ назвав велику загрозу для курсу гривні у 2023 році Сьогодні 11:03 — Валюта

Глава НБУ назвав велику загрозу для курсу гривні у 2023 році

Надлишок коштів у банківській системі України створює загрозу для курсу гривні відносно долара. НБУ хоче, щоб надруковані гривні не опинилися на валютному ринку.

Про це повідомив в інтерв’ю голова НБУ Андрій Пишний виданню Lb.ua.

«Українська економіка має колосальний профіцит ліквідності, спричинений фінансуванням бюджету війни. Тільки НБУ за минулий рік надрукував для бюджету 400 млрд грн. І вся ця ліквідність зараз створює навіс, який загрожує курсовій стабільності», — сказав він.

За його словами, життєво важливо пов’язати ці кошти та контролювати їх рух, запропонувавши вкладникам привабливу відсоткову ставку. Термінові депозити — один із таких інструментів.

«За відсутності адміністративних обмежень, через певний психологічний чинник, люди можуть відразу захотіти зняти гроші, і вони опиняться на валютному ринку», — вважає голова НБУ.

Тому НБУ зацікавлений, щоб банки зробили адекватну пропозицію для розміщення депозитів, зазначив Пишний.

«Адже якщо вам пропонують вклад у 10% річних, а інфляція 26%, ви думаєте: „Навіщо мені цей депозит, мороки більше, ніж прибутку“. Але коли роблять пропозицію на рівні 20% — задумаєтесь і залишите гроші в банку», — розповів голова НБУ.

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«Я хочу донести важливий меседж НБУ і впевнений, що нас почують усі банки. Більше не буде такого, що банки отримують значні прибутки неринковим способом і при цьому не пропонують досить високі ставки за депозитами. хочемо, щоб банки усвідомили, що вони також відповідають як за захист коштів населення та бізнесу, так і збереження довіри до національної валюти», — сказав він.

Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Національний банк позбавить банки можливості заробляти на залишках з поточних рахунків населення за допомогою підвищення норми резервування банків за поточними коштами у лютому-березні.

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