Індекс Бігмаку. Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5% — Finance.ua

Індекс Бігмаку. Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%
Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%.
Про це йдеться в даних рейтингу видання The Economist за січень 2023 року, повідомляє портал "Мінфін".
"Вийшов черговий індекс від The Economist: Біг-Мак коштує 92 гривні в Україні та $5,36 у США", - сказано в повідомленні.
У дослідженні, яке проводиться з 1986 року, оцінюється вартість бургера «Біг Мак», який продається в популярній мережі фаст-фудів «МакДоналдс». The Economist порівнює вартість бургерів у всіх країнах світу з його вартістю в США.
Обмінний курс, що мається на увазі, становить 17,16 грн/$. Різниця між цим та фактичним обмінним курсом, 36,92, передбачає, що українська гривня недооцінена на 53,5%.
Найбільш недооціненими валютами світу в січні 2023 року є:
- єгипетський фунт — 65,6%;
- індонезійська рупія — 56,1%;
- тайванській долар — 53,9%.
Переоціненими виявились такі валюти:
- швейцарський франк — на 35,4%;
- уругвайське песо — на 27,8%;
- норвезька крона — на 22,9%.
Якими є ціни на Бігмак в інших країнах
- Польща – 7,75 злотих. Закладений обмінний курс до долара США становить 3,31. Різниця між цим та фактичним обмінним курсом, 4,34, передбачає, що польський злотий недооцінений на 23,6%.
- Чехія – 99 крон. Передбачуваний обмінний курс становить 18,47. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 21,95, свідчить про недооцінку чеської крони на 15,8%.
- Молдова – 60 леїв. Передбачуваний обмінний курс становить 11,19. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 18,84, говорить про те, що молдавський лей занижений на 40,6%.
- Єврозона – бігмак коштує 4,86 євро в єврозоні. Приблизний обмінний курс становить 0,91. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 0,92, говорить про недооцінку євро на 1,4%.
- Бігмак коштує 980 песо в Аргентині, тобто приблизний обмінний курс становить 182,84. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 184,70, свідчить про недооцінку аргентинського песо на 1%.
- Швейцарія – бігмак коштує 6,70 швейцарських франків у Швейцарії, тому передбачуваний обмінний курс становить 1,25. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, 0,92, рейтинг про переоцінку швейцарського франка на 35,4%.
Нагадаємо, в 2022 році українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг Маку.
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