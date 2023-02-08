Попит на долари зростає: Данилишин розповів, що відбувається на валютному ринку — Finance.ua

Попит на долари зростає: Данилишин розповів, що відбувається на валютному ринку Сьогодні 17:04 — Валюта

Попит на долари зростає: Данилишин розповів, що відбувається на валютному ринку

Національний банк України минулого тижня збільшив чистий продаж валюти з резервів для збалансування ринку до 778 млн доларів порівняно із 664 млн доларів тижнем раніше. Це відбулося під впливом збільшення чистого попиту на валюту.

Про це повідомляє член Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин у Facebook.

«Переважання попиту на іноземну валюту обумовлене розширенням дефіциту зовнішньої торгівлі товарами і послугами, яке у 2022 році становило майже 24 млрд доларів США (у тому числі, у грудні — майже 4 млрд доларів США). При цьому, загальний профіцит поточного рахунку у 2022 році на рівні 8,6 млрд доларів США підтримувався завдяки сталим надходженням переказів з-за кордону (передусім, з оплати праці — 13,5 млрд доларів США) та надходженням трансфертів міжнародної фінансової допомоги (майже 26 млрд доларів США)», — пише Данилишин.

Водночас, за його словами, інвестиційна активність міжнародних інвесторів залишається низькою.

«За 2022 рік надходження прямих іноземних інвестицій в Україну становили лише 0,6 млрд доларів США та забезпечувалися реінвестованими доходами іноземних інвесторів (655 млн доларів США) та новими прямими інвестиціями в українські підприємства (525 млн доларів США), що дозволило компенсувати скорочення заборгованості українських підприємств перед прямими інвесторами-нерезидентами (-608 млн доларів США)», — зазначив він.

Данилишин також додав, що завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу, міжнародні резерви України у січні зросли на 5% порівняно з груднем 2022 року та станом на 1 лютого 2023 року, за попередніми даними, становили 29,9 млрд дол. США.

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