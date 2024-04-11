День финансов: Рада приняла закон о мобилизации, состояние депозитного рынка, рост минималки — Finance.ua

День финансов: Рада приняла закон о мобилизации, состояние депозитного рынка, рост минималки Сегодня 17:45

В четверг, 11 апреля, Рада приняла закон о мобилизации. Документ должен подписать спикер ВРУ и передать на подпись президенту. После этого через месяц закон вступает в силу. Основные положения ссылки.

Также ВР одобрила обновленный законопроект о реформе БЭБ.

Выплаты дополнительных 70 тыс. грн военным. Верховная Рада 11 апреля проголосовала за постановление, согласно которому правительство должно Верховная Рада 11 апреля проголосовала за постановление, согласно которому правительство должно предусмотреть дополнительное вознаграждение в размере 70 тыс. грн военным на передовой.

При этом в Минобороны объяснили, почему демобилизацию убрали из проекта закона.

К чему готовиться водителям и владельцам авто в Украине. В тексте нового закона предусматриваются ограничения в управлении транспортными средствами для уклоняющихся от мобилизации лиц, а также положения об изъятии авто для нужд армии. Рассказываем подробно, какие именно.

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А в новом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о том, в чем хранить свои сбережения украинцам, о гривневых ОВГЗ, о прогнозе курса доллара и евро на период с 11 по 17 апреля:

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