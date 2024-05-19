В поезд с животным: как путешествовать «Укрзализныцей» вместе с домашними любимцами — Finance.ua

В поезд с животным: как путешествовать «Укрзализныцей» вместе с домашними любимцами Сегодня 07:12 — Личные финансы

В поезд с животным: как путешествовать «Укрзализныцей» вместе с домашними любимцами, Фото: Укрзалізниця

Украинцы могут путешествовать вместе с домашними любимцами «Укрзализныцей». Однако необходимо соблюдать правила.

В «Укрзализныце» предоставили инструкцию , как правильно путешествовать вместе с животными.

В компании отмечают, стоимость билета на домашнего любимца — такая же, как и стоимость билета на багаж, документ удобно покупать в приложении «Укрзализныци» вместе с приобретением билетов для себя.

Если вы вдруг забыли приобрести сразу — не беспокойтесь, с очередным обновлением приложения компания предоставила возможность докупить этот перевозочный документ до уже приобретенного билета, не обращаясь для этого в кассу.

Как правильно путешествовать вместе с домашними питомцами по территории Украины:

возьмите с собой ветеринарный документ;

купите билет на любимца, животное до 45 см в холке разместите в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;

больших собак (выше 45 см в холке) можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком (дополнительно нужно купить билет на любимца).

Базовые правила для выезда за границу (Польша, Чехия, Словакия, Молдова)

обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;

нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;

мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест;

большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе.

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Базовые правила для выезда за границу (Венгрия, Австрия, Румыния)

обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;

нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;

мелкие комнатные животные могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске (надо покупать животному отдельный билет);

крупных животных или животных без контейнера-переноски можно перевозить только в наморднике и на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе (приобретать животному отдельный билет при этом все равно нужно).

Подготовка животного к выезду за границу

Для того чтобы уточнить полный перечень актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в желаемую страну и возвращения домой, в компании советуют обратиться в Госпродпотребслужбу напрямую.

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Кроме этого, в зависимости от страны для въезда из Украины с животным могут требоваться:

наличие микрочипа у животного;

действующая вакцинация от бешенства;

актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;

документ, что животное не представляет племенной ценности;

сертификат соответствия контейнера для животных стандарта IATA;

свидетельство ВЭТ-1.

Их перечень можно посмотреть по ссылке

Напомним, в УЗ работает функция мониторинга билетов с возможностью автовыкупа для всех пользователей в приложении

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