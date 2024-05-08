Укрзализныця запустит модернизированный электропоезд по маршруту Львов — Ровно — Finance.ua
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Укрзализныця запустит модернизированный электропоезд по маршруту Львов — Ровно

Фондовый рынок
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Укрзализныця запустит модернизированный электропоезд по маршруту Львов — Ровно
Укрзализныця запустит модернизированный электропоезд по маршруту Львов — Ровно
Укрзализныця вскоре запустит модернизированный электропоезд на маршруте Львов — Ровно.
Об этом сообщила компания.
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Кроме современного экстерьера, поезд имеет ряд удобных и актуальных решений внутри вагона, в частности:
•⁠ ⁠крепление для велосипедов;
•⁠ ⁠розетки для зарядки гаджетов;
•⁠ ⁠комфортные сиденья.
Также вагоны стали более доступными для маломобильных слоев населения.
•⁠ ⁠установлены пандусы;
•⁠ ⁠инклюзивные уборные;
•⁠ ⁠информационные указатели продублированы шрифтом Брайля. В главных вагонах поезда предусмотрены пеленальные столики.
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Это уже 39-й модернизированный на собственных мощностях Укрзализныци пригородный электропоезд.
Кроме того, железнодорожники до конца 2024 года переоборудуют еще 6 вагонов для нужд медицинской эвакуации и спасения жизней украинских защитников.
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения уже сделано 64.
В «Укрзализныце» отмечают, что в обновлении нуждается и парк дипломатических вагонов.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, АО «Укрзализныця» по итогам прошлого года получило 5 миллиардов гривен чистой прибыли, также компания получила прибыль в январе-марте этого года.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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