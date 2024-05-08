Укрзализныця запустит модернизированный электропоезд по маршруту Львов — Ровно Сегодня 09:30 — Фондовый рынок

Укрзализныця запустит модернизированный электропоезд по маршруту Львов — Ровно

Укрзализныця вскоре запустит модернизированный электропоезд на маршруте Львов — Ровно.

Об этом сообщила компания.

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Что там будет

Кроме современного экстерьера, поезд имеет ряд удобных и актуальных решений внутри вагона, в частности:

•⁠ ⁠крепление для велосипедов;

•⁠ ⁠розетки для зарядки гаджетов;

•⁠ ⁠комфортные сиденья.

Также вагоны стали более доступными для маломобильных слоев населения.

•⁠ ⁠установлены пандусы;

•⁠ ⁠инклюзивные уборные;

•⁠ ⁠информационные указатели продублированы шрифтом Брайля. В главных вагонах поезда предусмотрены пеленальные столики.

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Это уже 39-й модернизированный на собственных мощностях Укрзализныци пригородный электропоезд.

Кроме того, железнодорожники до конца 2024 года переоборудуют еще 6 вагонов для нужд медицинской эвакуации и спасения жизней украинских защитников.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения уже сделано 64.

В «Укрзализныце» отмечают, что в обновлении нуждается и парк дипломатических вагонов.

Справка Finance.ua:

Напомним, АО «Укрзализныця» по итогам прошлого года получило 5 миллиардов гривен чистой прибыли, также компания получила прибыль в январе-марте этого года.

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