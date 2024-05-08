Укрзализныця запустит модернизированный электропоезд по маршруту Львов — Ровно
Укрзализныця вскоре запустит модернизированный электропоезд на маршруте Львов — Ровно.
Об этом сообщила компания.
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Кроме современного экстерьера, поезд имеет ряд удобных и актуальных решений внутри вагона, в частности:
• крепление для велосипедов;
• розетки для зарядки гаджетов;
• комфортные сиденья.
Также вагоны стали более доступными для маломобильных слоев населения.
• установлены пандусы;
• инклюзивные уборные;
• информационные указатели продублированы шрифтом Брайля. В главных вагонах поезда предусмотрены пеленальные столики.
Это уже 39-й модернизированный на собственных мощностях Укрзализныци пригородный электропоезд.
Кроме того, железнодорожники до конца 2024 года переоборудуют еще 6 вагонов для нужд медицинской эвакуации и спасения жизней украинских защитников.
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения уже сделано 64.
В «Укрзализныце» отмечают, что в обновлении нуждается и парк дипломатических вагонов.
Справка Finance.ua:
- Напомним, АО «Укрзализныця» по итогам прошлого года получило 5 миллиардов гривен чистой прибыли, также компания получила прибыль в январе-марте этого года.
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