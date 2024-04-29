Укрзализныця временно ограничивает перевозку некоторых товаров в Польшу — Finance.ua

Укрзализныця временно ограничивает перевозку некоторых товаров в Польшу Сегодня 19:43

Укрзализныця временно ограничивает перевозку некоторых товаров в Польшу

«Укрзализныця» ввела два временных ограничения на перевозку грузов в Польшу, которые будут действовать с 29 апреля по 6 мая 2024 года.

Об этом говорится на сайте предприятия.

Первое ограничение касается жиров и масел животного и растительного происхождения, готовых пищевых жиров, восков животного или растительного происхождения. Эти товары не будут приниматься к перевозке через станцию ​​"Изов" в направлении Польши.

Второе ограничение распространяется на остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных. Их не будут перевозить на польские станции «Грубешув», «Щебжешин» и «Воля-Барановская» через переход «Изов».

В настоящее время в направлении пограничного перехода Изов — Грубешув наблюдается значительное накопление вагонов с маслом и шротами и жмыхом. Так, к переходу движется почти 400 вагонов с маслом и более 1000 со шротами и жмыхом.

Перевозчик просит грузоотправителей учесть данную информацию при планировании своих перевозок.

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