«Железные друзья»: как гарантированно получить бонусы за поездки «Укрзализныцей» — Finance.ua
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«Железные друзья»: как гарантированно получить бонусы за поездки «Укрзализныцей»

Личные финансы
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«Железные друзья»: как гарантированно получить бонусы за поездки «Укрзализныцей»
«Железные друзья»: как гарантированно получить бонусы за поездки «Укрзализныцей»
В «Укрзализныце» действует программа лояльности «Железные друзья». За путешествия по железной дороге пользователи программы получают так называемые «обнимашки» — бонусы, которые можно обменивать в приложении компании на скидки и подарки от партнеров.
Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».
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Отмечается, что для гарантированного получения бонусов нужно правильно заполнить профиль пользователя и соблюдать некоторые правила.

Как гарантированно получить обнимашки от «Укрзализныци»

На момент покупки билета пользователь должен полностью заполнить свой профиль.
1. Имя и фамилия пользователя должны быть заполнены в соответствующих графах профиля, а не наоборот.
Если имя и фамилия пользователя перепутаны местами, это делает невозможным автоматическое распознавание пользователя системой и соответствующее начисление «обнимашек».
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2. Имя и фамилия пользователя в приложении должны полностью совпадать с именем и фамилией, указанными в билете.
Если в профиле будет написано одно имя, а в билете другое, система не сможет распознать пользователя и начислить бонусы.
3. Имя и фамилия пользователя в приложении и в билете должны быть написаны одинаково.
Пользователь должен указывать в билете и в профиле свои данные либо кириллицей и там, и там, либо латиницей в обоих случаях.
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В сообщении указано, что бонусы начисляются после завершения поездки.

Как проверить начисление «обнимашек»

Посмотреть начисленные бонусы и просмотреть предложения партнеров можно в разделе «Железные друзья» в приложении, а просмотреть более подробные правила — в разделе «Частые вопросы».
Напомним, УЗ сообщила о запуске функции мониторинга билетов с возможностью автовыкупа для всех пользователей в своем приложении.
По материалам:
Finance.ua
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