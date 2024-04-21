«Укрзализныця» обновит парк пассажирских вагонов — Finance.ua

«Укрзализныця» обновит парк пассажирских вагонов Сегодня 06:02 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» обновит парк пассажирских вагонов

«Укрзализныця» продолжает обновлять парк пассажирских вагонов и пригородных поездов. Также началась программа обновления парка вагонов для перевозки дипломатических делегаций.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В сообщении указано, что в текущем году планируется капитальный ремонт 42 пассажирских вагонов.

Также было заказано строительство 66 новых вагонов, в том числе 4 для лиц с инвалидностью.

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В планах компании — модернизация 15 пригородных поездов.

Кроме того, железнодорожники до конца 2024 переоборудуют еще 6 вагонов для нужд медицинской эвакуации и спасения жизней украинских защитников.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения уже сделано 64.

В «Укрзализныце» отмечают, что обновления требует и парк дипломатических вагонов.

«Принято прагматичное решение не тратиться на закупку новых вагонов, а сосредоточиться на модернизации на собственных производственных мощностях такого подвижного состава», — говорится в сообщении.

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Укрзализныця продолжит такое обновление и обеспечение перевозок официальных делегаций (безопасных, политических, дипломатических, бизнесовых), чтобы Украина, несмотря на войну, поддерживала жизненно необходимые контакты с миром.

5 миллиардов гривен чистой прибыли, также компания получила прибыль в январе-марте этого года. Напомним, АО «Укрзализныця» по итогам прошлого года получило чистой прибыли, также компания получила прибыль в январе-марте этого года.

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