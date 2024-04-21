«Укрзализныця» обновит парк пассажирских вагонов — Finance.ua
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«Укрзализныця» обновит парк пассажирских вагонов

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» обновит парк пассажирских вагонов
«Укрзализныця» обновит парк пассажирских вагонов
«Укрзализныця» продолжает обновлять парк пассажирских вагонов и пригородных поездов. Также началась программа обновления парка вагонов для перевозки дипломатических делегаций.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В сообщении указано, что в текущем году планируется капитальный ремонт 42 пассажирских вагонов.
Также было заказано строительство 66 новых вагонов, в том числе 4 для лиц с инвалидностью.
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В планах компании — модернизация 15 пригородных поездов.
Кроме того, железнодорожники до конца 2024 переоборудуют еще 6 вагонов для нужд медицинской эвакуации и спасения жизней украинских защитников.
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения уже сделано 64.
В «Укрзализныце» отмечают, что обновления требует и парк дипломатических вагонов.
«Принято прагматичное решение не тратиться на закупку новых вагонов, а сосредоточиться на модернизации на собственных производственных мощностях такого подвижного состава», — говорится в сообщении.
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Укрзализныця продолжит такое обновление и обеспечение перевозок официальных делегаций (безопасных, политических, дипломатических, бизнесовых), чтобы Украина, несмотря на войну, поддерживала жизненно необходимые контакты с миром.
Напомним, АО «Укрзализныця» по итогам прошлого года получило 5 миллиардов гривен чистой прибыли, также компания получила прибыль в январе-марте этого года.
По материалам:
Finance.ua
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