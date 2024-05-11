Рекордное количество: «Укрзализныця» увеличила объем экспортных перевозок в этом году — Finance.ua

Рекордное количество: «Укрзализныця» увеличила объем экспортных перевозок в этом году Сегодня 07:21 — Фондовый рынок

Рекордное количество: «Укрзализныця» увеличила объем экспортных перевозок в этом году

С начала текущего года «Укрзализныця» перевезла рекордное за время полномасштабного вторжения количество грузов на экспорт.

Об этом идет речь на сайте компании.

В частности, за первые четыре месяца 2024 года по железной дороге в экспортном сообщении перевезено 30,4 млн тонн грузов. Это на 48,8% больше аналогичного периода в прошлом году.

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«В 2024 году среди наших приоритетов — наращивание объемов грузоперевозок, в том числе экспорта, важного для экономики государства. Несмотря на то, что враг активизировал свои удары по железнодорожной инфраструктуре, по результатам работы на протяжении последних 4 месяцев есть рекордный показатель перевозимых грузов в этом сообщении», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Среди основных грузов, которые экспортировались по железной дороге в 2024 году:

зерно — 12,9 млн тонн;

железная и марганцевая руда — 12,5 млн тонн;



черные металлы — 1,6 млн тонн;



минстройматериалы — 867 тыс тонн.



В целом за январь-апрель 2024 года по железной дороге перевезено 59,9 млн тонн грузов, что на 28,7% больше аналогичного периода прошлого года.

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Напомним, за январь-апрель этого года «Укрзализныця» в далеком сообщении перевезла 8,43 млн пассажиров. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перевезено 6,78 млн.

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