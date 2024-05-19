Украинцы негативно оценивают перспективы отношения курса валют — исследование Info Sapiens — Finance.ua
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Украинцы негативно оценивают перспективы отношения курса валют — исследование Info Sapiens

Личные финансы
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Украинцы негативно оценивают перспективы отношения курса валют — исследование Info Sapiens
Украинцы негативно оценивают перспективы отношения курса валют — исследование Info Sapiens
Индекс потребительских настроений украинцев в апреле 2024 года вырос на 0,6 пункта и составляет 77,6 п. Украинцы стали больше опасаться инфляции и девальвации.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
Индекс текущего состояния (ИПС) вырос и составляет 56 п., что на 1 п. выше уровня этого показателя в марте. Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в апреле вырос на 0,4 п. и составляет 92 п.
Украинцы негативно оценивают перспективы отношения курса валют — исследование Info Sapiens
В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 0,5 п. и составляет 123,3 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,5 п. и составляет 181,8 п. 155,6 п.
Украинцы негативно оценивают перспективы отношения курса валют — исследование Info Sapiens
«В апреле 2024 года почти все показатели потребительских настроений без изменений. На сегодня наблюдается тенденция к стабилизации как потребительских настроений, так и восприятия текущего положения и экономических ожиданий. Единственное значимое изменение — увеличение индекса девальвационных ожиданий. Население Украины более негативно оценивает перспективы отношения курса валют в течение ближайших трех месяцев», — комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.
Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию.
Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в апреле 2024 года остался на уровне 3,2%. Это минимальное значение годовой инфляции с октября 2020 г. (2,6%);
  • по данным статистического ведомства, за апрель цены выросли на 0,2%, с начала года — на 1,4%;
  • больше всего подорожали: масло — на 14,9%, молоко — на 9,3%, фрукты — на 7,0%, творог и сыр — на 7,8%;
  • подешевели: яйца на 41,9%, растительное масло — на 15,4%, сахар — на 15,1%, овощи — на 13,9%.
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По материалам:
Finance.ua
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