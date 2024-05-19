В приложении Google Photos появились функции ИИ: как воспользоваться — Finance.ua
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В приложении Google Photos появились функции ИИ: как воспользоваться

Фондовый рынок
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В приложении Google Photos появились функции ИИ: как воспользоваться
В приложении Google Photos появились функции ИИ: как воспользоваться, Фото: Adobe Stock
В популярном приложении Google фото появилась новая функция, которая позволит искать фотографии, привлекая искусственный интеллект.
В компании сравнивают ее с личным фотографом, знающим все о вас.

Как пользоваться

Функция получила название Ask Photos («Спросить у фото»). Для поиска необходимого снимка можно указать объект, изображенный на нем.
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К примеру, написать «собака» — и приложение покажет все снимки с любыми собаками.
Теперь поиск работает гораздо лучше, помогая пользователям глубже изучить свои воспоминания.
Например, во встроенном чате с ИИ можно будет уточнить, какую именно собаку вы хотите найти — возможно? это снимок, сделанный в какой-то период времени, или это какая-то определенная порода.
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Запросы на поиск могут быть намного сложнее — почти как во время общения с человеком.
Так, по запросу «Покажи, как моя дочь училась плавать» нейросеть собрала все фотографии с дочерью, где она находится в бассейне или на море, или держит награду с соревнований и составила коллаж в хронологической последовательности.
Отмечается, что эта функция стала возможной благодаря внедрению в Google Фото нейросети Gemini 1.5 Pro. Пока она тестируется в компании, но известно, что уже этим летом доберется до всех пользователей.
По материалам:
УНІАН
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