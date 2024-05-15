Google представил новый поиск на основе ИИ — Finance.ua

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Google представил новый поиск на основе ИИ

Технологии&Авто
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Google представил новый поиск на основе ИИ
Google представил новый поиск на основе ИИ, nypost.com
В Google заявили, что добавляют искусственный интеллект в свой поиск и анонсировали крупные изменения. Об этом в компании сообщили во время конференции Google I/0 2024 года.
Отмечается, что в США Google уже начала показывать сгенерированные ИИ ответы на большинство поисковых запросов. Эти блоки отображаются в верхней части экрана и будут пытаться сразу же предоставить пользователю ответ на его запрос. До конца года эта возможность станет доступна в большинстве стран.

Как это работает?

В основе нового поисковика лежит модель Gemini — искусственный интеллект, разработанный специально для поиска Google. Gemini сочетает в себе такие функции как многошаговые рассуждения, планирование и мультимодальные возможности.
Однако в Google планируют, что не каждый поисковый запрос потребует ответа от искусственного интеллекта.
«Если вы просто хотите перейти на URL-адрес, вы ищете Walmart и хотите попасть на walmart.com. Добавление искусственного интеллекта не улучшит результат», — рассказали в компании.
До конца года Google планирует сделать новый поиск доступным более миллиарду человек.

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Кроме обзоров искусственного интеллекта в поиске Google появится возможность планирования, начиная с планов питания и заканчивая планами отпуска. Пользователи смогут создавать индивидуальные планы, например трехдневный план питания, и вносить в него изменения, заменяя блюда. Для удобства эти планы можно будет экспортировать в Google Документы или Gmail.
Google также расширит возможности визуального поиска. Пользователи смогут задавать вопросы с помощью видео, чтобы облегчить описание и решение проблем. Эта функция в скором времени будет доступна пользователям Search Labs на английском языке в США, а затем ее планируют распространить на весь мир.
По материалам:
УНН
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