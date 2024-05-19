Количество внутренне перемещенных лиц в мире достигло наивысшего уровня в истории (инфографика) — Finance.ua

Количество внутренне перемещенных лиц в мире достигло наивысшего уровня в истории (инфографика)
Количество внутренне перемещенных лиц в мире достигло самого высокого уровня в истории. За последние пять лет этот показатель увеличился на 50%. Причиной этого являются как войны, так и последствия природных катастроф, затронутых даже развитыми странами.
Об этом идет речь в результатах исследования Центра мониторинга внутреннего перемещения (IDMC).
По данным аналитиков, войны и конфликты повысили количество убегающих из собственной страны людей до нового уровня во всем мире.
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В конце 2023 года 75,9 миллиона человек были внутренне перемещенными лицами — они покинули свои общины и нашли жилье в другом месте в своей стране.
«Это примерно на 7% больше, чем годом ранее, и на 50% больше, чем пять лет назад. Вероятно, количество беженцев вырастет», — говорится в отчете.
Количество перемещенных лиц
Так, две трети новых перемещенных лиц в 2023 году проживали в Секторе Газа, Судане и Демократической Республике Конго.
В то же время общее количество людей, которые вынуждены были покинуть дома из-за войн, конфликтов или катастроф, значительно больше, поскольку оно не включает беженцев, выехавших из страны.
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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на конец 2023 года это число составляло около 114 миллионов человек.
При этом в УВКБ ООН опасаются, что до конца года число перемещенных лиц в мире — как ВПЛ, так и беженцев — может возрасти до 130 миллионов.
Причины переезда
По данным IDMC, в конце 2023 года почти 90% внутренне перемещенных лиц, или 68,3 миллиона, уехали из-за конфликтов и насилия.
Еще 7,7 миллиона были вынуждены покинуть свои родные города из-за катастроф.
«Конфликт и опустошение, от которого сбежали люди, означают, что миллионы не могут восстановить свою жизнь, часто годами», — отметила директор IDMC Александра Билак.
В свою очередь генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев, учредивший IDMC, Ян Эгеланд отмечает, что рост показателей является «сокрушительным показателем неудачи политики по предотвращению конфликтов и развитию мира».
Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, большинство украинских беженцев за рубежом полностью удовлетворены или скорее удовлетворены, чем нет своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина.
В НБУ прогнозируют возвращение мигрантов в Украину в 2025—2026 годах, однако довольно медленно из-за все большей адаптации к жизни за рубежом. Риски невозвращения большого числа граждан остаются высокими.
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