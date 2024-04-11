Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок — Finance.ua

Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок Сьогодні 12:02 — Кредит&Депозит

Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок

Перша фінансова реакція українців на можливість блокування рахунків «ухилянтів» від мобілізації була помірною.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Новий мобілізаційний закон впливає на поведінку чоловічого населення. Але це не носить системного характеру. Ми побачили, що певний прошарок чоловіків, коли з’явилася інформація про арешт рахунків, показали певні ситуативні відпливи, які були в січні і частково на початку лютого. Далі ситуація заспокоїлася, і ми на кінець першого кварталу не бачимо цього фактору серед причин зняття депозитів», — розповів заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу Комінбанку Борис Рафалович.

Інші банки також кажуть про окремі несистемні прояви проблем.

«Ми спостерігали за цією ситуацією, аналізували її. Є певні поодинокі випадки нервової поведінки, але це не масовий сектор. Тому по портфелю ми не відчули ніяких змін», — заявила керівниця напряму роздрібного бізнесу Сенс Банку Юлія Тур.

«Це поодинокі випадки. З точки зору відпливу ми не відчули негативу від цього закону», — заявив начальник департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв.

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За його словами, чоловіки навіть не виносили кошти за межі банку.

«Клієнти в цьому випадку навіть не знімають кошти і не йдуть з банку, вони звертаються щодо переоформлення депозиту на дружину чи доньку», — пояснив Дмитро Замотаєв.

«Було декілька звернень. Так само ми розглядали дострокове розірвання і переоформлення їх в нашому банку», — зазначив директор департаменту розвитку продуктів Ідея Банку Сергій Міщенко.

Довідка Finance.ua:

раніше Національний банк повідомив про зростання обсягів готівкової валюти у населення та бізнесу на 50%. За січень-лютий 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 3,1 млрд доларів, за відповідний період 2023 року — у 2,1 млрд доларів;

як повідомив Фонд гарантування вкладів, станом на 1 березня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 208,1 млрд грн, що на 13,1 млрд грн більше показника місяцем раніше;

збільшення фіндопомоги для України може призвести до стабілізації гривневих вкладів і збереження існуючих ставок. Очікується, що акційні пропозиції залишаться в межах 10% від загальної кількості депозитів, а корекція ставок може відбутися вже у квітні, проте загальні тенденції залишаються сталими.

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Фінансовий клуб За матеріалами:

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