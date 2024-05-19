Китайская компания Baidu готовится запустить в эксплуатацию беспилотные такси (фото) — Finance.ua
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Китайская компания Baidu готовится запустить в эксплуатацию беспилотные такси (фото)

Технологии&Авто
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Китайская компания Baidu готовится запустить в эксплуатацию беспилотные такси (фото)
Китайская компания Baidu готовится запустить в эксплуатацию беспилотные такси (фото), Фото: CarNewsChina
Китайская компания Baidu готовится запустить в эксплуатацию беспилотное такси. До конца 2024 года сервис будет запущен в городе Ухань, причем на улицы выедут до 1000 такси с автопилотом.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Специально для службы такси создали беспилотные электромобили Baidu Apollo RT6. На испытаниях прототипы суммарно прошли 100 млн км. Производить их будет компания JMC, которая также выпускает по лицензии Ford Transit.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Беспилотное такси Baidu Apollo RT6 — это обтекаемый электровен с футуристическим дизайном и сдвижной дверью. Он достигает 4,7 м в длину при колесной базе 2,8 м.
В салоне такси Baidu Apollo RT6 нет руля и педалей, вместо этого установлено четыре отдельных кресла с подогревом, массажем, регулировками и выдвижными подставками для отдыха ног. Для управления такси есть тачскрин и голосовое управление.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
В Baidu разработали автопилот четвёртого уровня. На автомобиле установили 40 различных сенсоров, а также лидар (лазерный дальномер) с возможностью обнаружения объектов на расстоянии до 440 м. Для обработки данных используются суперкомпьютер Nio Adam и искусственный интеллект.
Силовую установку одолжили у BYD. Электромотор на 150 л.с. позволяет развивать 135 км/ч.
Себестоимость инновационного автомобиля достаточно небольшая — 204 600 юаней ($28 350).
По материалам:
Фокус
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