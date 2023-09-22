День финансов: Рада открыла декларации, ЕС перечислил Украине еще €1,5 миллиарда, сумма на сферу обороны — Finance.ua

День финансов: Рада открыла декларации, ЕС перечислил Украине еще €1,5 миллиарда, сумма на сферу обороны Сегодня 17:45

В пятницу, 22 сентября, были освещены следующие вопросы:

Сумма, которая в этом году пойдет на сферу обороны. Власти в ближайшее время примут решение о выделении дополнительных средств из Власти в ближайшее время примут решение о выделении дополнительных средств из государственного бюджета, таким образом почти 2 триллиона гривен в общей сложности пойдет на сферу безопасности и обороны в этом году. Как сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, будет почти 2 триллиона гривен направлено на сектор безопасности и обороны в этом году. Еще 1,5 триллиона у нас есть от наших партнеров и направляем на социальное бюджетное гуманитарное направление.

ЕС перечислил Украине еще 1,5 миллиарда евро. Украина получила восьмой транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС на 2023 год. Об этом Украина получила восьмой транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. В 2023 году в государственный бюджет Украины поступило от ЕС уже 13,5 млрд евро льготных заемных средств МФП.

Рада открыла декларации, но не все. В Украине возобновили обязанность чиновников подавать электронные декларации, но у граждан не будет доступа ко всем документам должностных лиц. Об этом В Украине возобновили обязанность чиновников подавать электронные декларации, но у граждан не будет доступа ко всем документам должностных лиц. Об этом сообщил представитель президента в ВР, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский.

Источники финансирования государственного бюджета Украины в 2023 году. По состоянию на 21 сентября По состоянию на 21 сентября общий объем внешнего финансирования государственного бюджета страны в этом году составляет 31 миллиард долларов США, из которых 13,1 миллиарда долларов макрофинансовой помощи поступили от Европейского Союза.

Программа МВФ. Формально Формально финансирование США, Канады, Японии и Всемирного банка для Украины связано с выполнением программы с МВФ. Однако, по словам нардепа Ярослава Железняка, еще несколько недель назад у нас было 5 «проблемных маяков», в отношении которых была значительная задержка с исполнением или вообще проблема с исполнением.

Выплаты ВПЛ. Если вы не согласны с решением о лишении выплат для переселенцев, нужно обратиться в Национальную социальную сервисную службу, а также позвонить на горячую линию в Минреинтеграции. Об этом Если вы не согласны с решением о лишении выплат для переселенцев, нужно обратиться в Национальную социальную сервисную службу, а также позвонить на горячую линию в Минреинтеграции. Об этом сообщает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Как изменялись намерения украинских беженцев по возвращению домой. Согласно опросу ООН, проведенному в странах Европы и представленному год назад, 68% украинских беженцев хотели бы в будущем Согласно опросу ООН, проведенному в странах Европы и представленному год назад, 68% украинских беженцев хотели бы в будущем вернуться в Украину. В ближайшие три месяца этого хотели 13% опрошенных.

Украина и США договорились совместно производить оружие. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский заявил , что по итогам визита в США имеет ряд весомых результатов, среди которых договоренность совместно производить вооружение, в частности системы ПВО.

Глава Минфина США поддержала план введения налога на прибыль от замороженных активов рф.

В Украине хотят пересмотреть правила выплат клиентам банков-банкротов. Речь идет о вопросе очередности выплаты средств благотворительным организациям во время ликвидации финучреждений. По словам члена Комитета по вопросам финансов Андрея Николаенко, Речь идет о вопросе очередности выплаты средств благотворительным организациям во время ликвидации финучреждений. По словам члена Комитета по вопросам финансов Андрея Николаенко, средства в финучреждениях, которые проходят ликвидацию и не имеют проблем с ликвидностью, однозначно нужно разблокировать и возвращать благотворителям.

Также НБУ разрешил банкам привлекать ФЛП в качестве агентов по приему наличных денег.

😎 Кстати, 86% от общего количества случаев платежного мошенничества за 2022 год произошло в сети Интернет. Мошенники создают сайты, похожие на веб-ресурсы известных магазинов, банков, государственных учреждений, взламывают аккаунты граждан. Советы, как от этого уберечься, предлагаем вам почитать в материале:

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