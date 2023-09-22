Прем'єр назвав суму, яка цьогоріч піде на сферу оборони — Finance.ua

Прем'єр назвав суму, яка цьогоріч піде на сферу оборони Вчора 13:02 — Казна та Політика

Прем'єр назвав суму, яка цьогоріч піде на сферу оборони, Фото — armyinform.com.ua

Влада найближчим часом ухвалить рішення про виділення додаткових коштів з державного бюджету, таким чином майже 2 трильйони гривень загалом піде на сферу безпеки та оборони цього року.

Про це сказав премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на Регіональному економічному форумі у Києві.

«Зараз ми змінами до бюджету додаємо (кошти. — Ред.). І буде майже 2 трильйони гривень спрямовано на сектор безпеки та оборони в цьому році. Ще 1,5 трильйона ми маємо від наших партнерів і спрямовуємо на соціальний бюджетний гуманітарний напрямок. Фактично всі наші зарплати та пенсії, всі наші витрати бюджетні, які у мирний час фінансувалися із державного бюджету, сьогодні фінансуються з держбюджету завдяки підтримці міжнародних партнерів та друзів», — сказав Шмигаль.

За його словами, усім варто розуміти, що розв’язана росією війна — це не швидкий спринт, а тривалий марафон. Глава уряду зазначив, що українські захисники нині роблять неможливе, звільняючи окуповані ворогом території, продовжуючи контрнаступ. Тому економіка війни тут має важливе значення.

«Перехід на військові рейки. Ми перейшли ще минулого року, увесь бюджет зосереджений на виробництві, на закупівлі усього необхідного для Збройних сил», — додав глава уряду.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про збільшення видатків державного бюджету у 2023 році більш ніж на 300 млрд гривень, в основному — на оборону;

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону «Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України»;



Сполучені Штати нададуть Україні 128 мільйонів доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку, оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.